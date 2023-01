Sergio Esquer, un apasionado teatral

Las clases no se han reanudado oficialmente en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), pero el maestro Sergio Esquer termina un ensayo con alumnos de octavo semestre en la Escuela de Artes Escénicas. Se monta El sendero de los pasos errantes, una obra que el propio Esquer escribió sobre temas contemporáneos, con miras a estrenarse en marzo próximo.

El actor y director sinaloense, de 33 años, resume su joven vida teatral desde que residía en el puerto de Mazatlán, para luego trasladarse a Ciudad de México y finalmente tratar de echar raíces en Torreón. Comenzó en el teatro estudiantil cuando cursó la preparatoria en una institución mazatleca. Más tarde intentó estudiar comunicación en la universidad, pero el llamado a escenario era más fuerte.

Montó su propia compañía y trabajó como actor en otras más. No obstante, era consciente que tenía que zarpar del puesto, que allí las oportunidades no eran suficientes. Entonces tomó la decisión y un vuelo para irse a Ciudad de México y, posteriormente, audicionar para cursar la carrera en teatro en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Llegó a la capital solo, sin familia que lo recibiera.

“Hice el examen de admisión. En ese entonces duraba tres semanas y fueron eliminatorias donde hicimos examen 450 personas y quedamos 41”, indicó Esquer.

Disciplina y demanda son dos recuerdos que el actor tiene de su estancia en la escuela del INBAL. Las tablas adquiridas le permitieron graduarse a través del montaje de La carrera del libertino, un trabajo de investigación y puesta en escena sobre el mito del don Juan. La obra reunía varias manifestaciones sobre la temática y, como en trabajos posteriores, el autor considera que la disciplina tuvo vital importancia en su concepción.

“La escuela me aportó disciplina, autodisciplina. El hecho de no tener que depender de otros para tú mismo, gestionar tus propios proyectos, para incluso aprender a hacer tu vestuario, aprender a diseñar. Cosas que a veces tú tienes que hacer sin ningún presupuesto, sin ningún productor o productora que te apoye, de no esperar a que te caiga el trabajo, sino tú crearlo. Estar en contacto con la realidad para ver qué creas”.

El siguiente paso fue hacer audición para el elenco estable del Carro de comedias, proyecto perteneciente a la Compañía de Teatro de la UNAM. Durante un año viajó por todo el país llevando teatro y conociendo lugares que ni siquiera había imaginado. Junto a otros compañeros, fundó la compañía Los Güeros Teatro.

En suelo lagunero

El artista escénico considera que La Laguna cuenta con un gran gremio teatral, donde la diversidad de compañías permite disfrutar de propuestas variadas. Además de impartir la UAdeC las clases de actuación y puesta en escena, Sergio Esquer estrenó en 2022 su obra Cuentos sin fronteras, proyecto dedicado al público infantil, el cual ya ha podido conocer algunos lugares al interior de la República.

Esquer diseñó esta puesta en escena, a partir de la necesidad de abordar temas que comúnmente se evitan durante la infancia. La pérdida de mascotas y seres queridos, son un puerto natural de la vida. Esta obra tiene una duración aproximada de 40 minutos e incluye la lectura de tres cuentos que puedan dar el tipo de lecciones citadas.

Sus próximas fechas se enmarcarán el 28 y 29 de enero en Ciudad Victoria, Tamaulipas; el 4 y 5 de febrero en Saltillo, Coahuila; y el 18 y 19 de febrero en Monterrey, Nuevo León, esto dentro del Circuito nacional de Artes Escénicas Chapultepec y con la producción de Parvada Casa Productora.

“El arte teatral siempre tiene que estar muy de la mano con lo que sucede en nuestra realidad. Yo creo que eso es lo que más debe tomar en cuenta un teatrista. Este compromiso con los acontecimientos de la realidad, con lo que nos está sucediendo en el día a día. En el teatro tienes que hablarle al público con el mismo lenguaje que vivimos, para que nos llegue más al fondo lo que estamos viviendo y qué es lo que está sucediendo. Que vengan las reflexiones sobre qué nos está sucediendo como humanidad, como sociedad”.

Considera que, por parte de un artista escénico, el compromiso con la realidad es de vital importancia. Por eso mismo cita al teórico Bertolt Brecht, quien decía que la ficción no debería ser un espejo de la realidad, sino un martillo con el cual se forja.

“Hacer espectáculos que nos plantean algo que está completamente lejano, al menos a nuestra sociedad actual, no es mi objetivo, es más bien estar en contacto con lo que se vive hoy en día, con lo que todos escuchamos y vemos todos los días. Y partir de eso generar cuestionamientos. A final de cuentas, todos somos responsables sobre todo lo que nos pasa”.