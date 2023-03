Senadora presenta denuncia contra AMLO por llamar a votar por Morena

La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, presentó una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por señalar que ante la suspensión de su Plan B, tiene preparado un Plan C, consistente en llamar a votar contra "el bloque opositor".

López Rabadán, senadora por el PAN, presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fisel) y una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de AMLO, acusando que con sus declaraciones el mandatario viola la ley y la norma electoral, al utilizar recursos públicos para promover desde su conferencia mañanera a su movimiento político, Morena.

En redes sociales, la senadora panista señaló que el presidente no puede utilizar los impuestos de los mexicanos para convocar a respaldar a su partido, a sus socios ni a su familia, porque ello viola la ley.

El lunes pasado, el presidente López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de "excederse" por frenar su polémica reforma electoral, conocida como Plan B, acusada de generar incertidumbre ante las elecciones presidenciales de 2024.

AMLO acusó que el ministro Javier Laynez, originario de Torreón y quien admitió a trámite la demanda interpuesta por el INE, se extralimitó, agregando que continuará luchando por la vía legal para que se respete su reforma, pero que si la Suprema Corte la declara inconstitucional, tiene un Plan C, que consiste en pedir que la gente vote contra el "bloque conservador" en 2024.

"Hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. (Consiste en) que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C”, mencionó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera.

Este próximo domingo 4 de junio, habrá elecciones en Coahuila y el Estado de México; en la primera entidad se renovará la gubernatura, además de las diputaciones del Congreso local.