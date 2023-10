Se pronuncia Junta de Gobierno de Hospital General de Torreón sobre daños por lluvias

Mediante un breve comunicado, la Junta de Gobierno del Hospital General de Torreón informó que para garantizar la atención médica de calidad a la población en general se mantiene un programa permanente de mantenimiento en las instalaciones para subsanar de manera inmediata las afectaciones a la infraestructura causadas por las lluvias.

Informaron que de manera preventiva, se determinó suspender la consulta en áreas de especialidad. Sin embargo, aseguraron que ante casos de emergencia el personal médico ofrecerá la atención correspondiente.

Aseguraron que este tipo de consulta será reanudará esta misma semana y que el resto de los servicios de la institución de salud se encuentran operando de manera normal. “Reiteramos el compromiso con nuestros pacientes y sus familias de ofrecerles los servicios médicos que se requieran de manera oportuna y segura”, apunta el comunicado.

Este jueves, personal de este hospital de segundo nivel, dijo a El Siglo de Torreón que en Consulta Externa seguía suspendido el servicio y que se encontraban volviendo a agendar las citas a los usuarios, la mayoría de bajos recursos y sin régimen de seguridad social. Además, indicaron que continúan padeciendo los estragos de las lluvias. Comentaron que en el área de Vacunas, “se está cayendo el techo y el personal sigue trabajando así, valiéndole a las autoridades que se les caiga encima los pedazos del techo. Se supone que ya llegó gente de Saltillo y según esto van a checar las áreas dañadas”.

Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Coahuila invirtió 923 mil 974.80 pesos en la impermeabilización de una superficie de 1,691.21 metros cuadrados (m²) del Hospital General de Torreón.

El personal de Servicios Generales del estado, inició los trabajos el 15 de agosto de 2022 y se suspendieron el día 30 de septiembre del mismo año. En ese periodo, se aplicó impermeabilizante fibratado con malla de refuerzo en una superficie de 871.21 metros cuadrados (m²). Según la descripción, se cubrieron las áreas de Toco y encamados, auditorio, pasillos, habitaciones y pasillo de cirugía general así como la zona de COVID central y COVID 2 y pasillos. Se agregaron 7 solatubes de 95 por 85 centímetros cada uno en el pasillo de Toco y Terapia Intensiva. Otros 6 solatubes de 1.20 por 1.20 centímetros fueron en el pasillo de Medicina Interna.

El 5 de octubre del año pasado, iniciaron de nueva cuenta los trabajos de impermeabilización por parte de la empresa ABBA en las áreas de Quirófanos y de CEYE (Central de Equipos y Esterilización) y pasillos.

Mediante una solicitud vía transparencia, Moisés Gorgón Carrillo, titular de la Dirección Administrativa de la clínica, informó que se retiró el impermeabilizante prefabricado dañado para instalar pretil de 20 centímetros. Posteriormente se aplicó la malla de refuerzo y el impermeabilizante fibratado. Se trabajó sobre una superficie de 820.00 metros cuadrados. Aparte de esto, el gobierno hizo una inversión adicional por concepto del cambio de 112 plafones de las siguientes áreas: 45 de Toco, 30 de los pasillos de Consulta externa, 22 de Encamados, 8 de Dirección, y 7 de Oficinas administrativas. Gorgón Carrillo informó que se invirtieron $805.00 (sic).

Hasta ahora no hay más detalles sobre la impermeabilización y se desconoce si ya se hizo válida algún tipo de garantía sobre los trabajos realizados el año pasado.

PERSONAL CUESTIONA MANTENIMIENTO

“¿Te impermeabilizan y en pocos meses te goteas con las primeras lluvias del año?, si la autoridad estatal no reclama es que el trabajo no lo hizo alguien calificado que ofrezca garantía. ¿Quién impermeabilizó?, pésima calidad con responsabilidad para Infraestructura de la Secretaría de Salud del estado. Hay un alto riesgo a la integridad de los trabajadores pero sobre todo a la de los pacientes, que en esta ecuación son los que menos importan”, dijeron algunas personas que laboran en la clínica y que prefirieron no revelar su identidad por temor a represalias.

Cabe recordar que con las lluvias que se registraron hace unos días, el hospital por octavo año consecutivo presentó filtraciones de agua, caída de falsos plafones y encharcamientos en distintas áreas, como Consulta Externa, Pediatría, Toco, Urgencias, Lactario y el área Respiratoria, entre otras.