Se pierde casi la mitad del volumen de agua en 'huachicoleo'

Continúa el "huachicoleo" de agua en San Pedro, ya se han detectado unas 30 tomas clandestinas en el acueducto, además de se tiene conocimiento de que hay personas que comercializan el líquido y que obtienen una ganancia de hasta dos mil pesos diarios.

Lo anterior lo dijo el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Lorenzo Dorantes Dávila, quien aseguró que pondrá un "hasta aquí", aunque dijo que de las tomas irregulares en la tubería todavía no se ha interpuesto ninguna denuncia ante la autoridad judicial.

Por el robo de agua en San Pedro se estima que se pierde un 40 por ciento y el volumen que generan los siete pozos de agua es de 320 litros por segundo y la disminución en la presión del líquido es muy notorio cuando empieza la temporada del riego en las nogaleras.

"Vamos a tomar acciones duras, para que no vayan a decir que sobre aviso no hay engaño. Las personas que se dedican a vender agua indebidamente y que perjudican a los vecinos, a sus colonias, a los ejidos, van a tener que pagar las consecuencias, esto no es posible, hay gente que saca fácilmente dos mil pesos diarios de la venta indiscriminada del agua y esto no es justo y puede ser que nosotros como autoridades tenemos la obligación de poner un hasta aquí y lo vamos a hacer".

El funcionario declaró que las personas que detecten vendiendo el agua incurren en un daño al patrimonio, pues si bien el líquido es patrimonio de la nación, el Simas se encarga de la conducción del líquido y al sorprender a alguien en esa irregularidad, se haría un cálculo del consumo de hasta cinco años y podrían cobrarles hasta 30 mil pesos, además de ponerlo a disposición del Ministerio Público, ya que incluso se puede dar el caso que ni medidor tenga, pero conectan una bomba y colocan tubería de mayor diámetro para llenar los enormes tanques o las pipas en las que reparten.

"Si los pesca la autoridad, por parte de Seguridad Pública en el 'huachicoleo' se va a detener el vehículo y se pone a disposición del Ministerio Público, si no comprueba de dónde sacó el agua" señaló.

En el caso de las tomas clandestinas en el acueducto, el funcionario dijo que se está haciendo un monitoreo del volumen que se suministra a la red; desde que sale de los pozos, desde el municipio de Francisco I. Madero, hasta llegar al entronque al ejido San Lorenzo o San Francisco, la que llega antes del ejido Rosita y después del Cuartel Militar y finalmente el volumen que llega a la cabecera municipal y reiteró que es impresionante lo que se pierde por el "huachicoleo", pero aseguró que "tomarán cartas en el asunto".