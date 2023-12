Se organizan para buscar apoyos al campo

Se nombraron representantes de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) en cada municipio de La Laguna de Coahuila; ya que se busca integrar a más personas, para organizarse y empezar a tocar puertas, con el gobierno estatal y federal, al considerar que la situación por la que atraviesa el campo en la región es catastrófica.

Los representantes de Torreón y San Pedro: Claudio Sepúlveda Vargas y Jesús Handal Babun, respectivamente, coincidieron en que las circunstancias en las que se encuentra la actividad agrícola les obliga a organizarse y empezar a buscar alternativas, a tocar puertas, ya que incluso a estas fechas, los pequeños o medianos productores no tienen certeza de lo que se va a producir el año que entra, debido a que no saben cuánto volumen de agua se les va a autorizar, las pérdidas considerables que se tuvieron en los forrajes y el algodón este año con las semillas de mala calidad, aunado a la eliminación de los programas federales.

"Este año para nosotros fue catastrófico, y hay que empezar a organizarnos, para levantar la mano, porque la realidad es que los productores agrícolas en general pequeños y medianos siempre ha habido un poquito de separación y al final de cuentas unos con poco o mucho todos somos productores, todos estamos sufriendo lo mismo y ahorita no hay a quién recurrir, los programas federales se eliminaron desde hace tiempo y necesitamos empezarnos a mover, nosotros somos el sector primario, los que nos encargamos de poner la comida en las mesas de los mexicanos".

Los recién nombrados representantes municipales de la CNPR, reiteraron que el campo está a merced de muchos factores negativos; los cambios climáticos, insumos caros, la cancelación de los apoyos, problemas de comercialización, etc, por lo que reiteraron que es necesario visibilizar el problema, exponer a las autoridades federales y estatales la situación que impera y que se les tome en cuenta para hacer algo al respecto.

"Necesitamos hacernos presentes, consideramos que no hay una representación real, independientemente de los partidos, porque al final todos estamos batallando para continuar produciendo, el mismo problema lo tiene el que siempre una, cinco hectáreas o 10, eso es lo que nosotros buscamos al constituir una representación en cada municipio, al final la Comarca Lagunera es muy competitiva y queremos seguir siéndolo, lo que queremos es levantar la mano con el nuevo gobierno estatal, porque repetimos, estamos a merced de muchos factores y muchas de las veces los gobiernos no hacen nada por el desconocimiento que tienen y todo se pasa por alto, esto no se trata de partidos, de políticos, hay que exponerles la realidad por la estamos pasando".