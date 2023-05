'Se me ha antojado recaer', dice Julio César Chávez Jr. tras polémicos videos 

Después de estar más de un año en el anexo, Julio César Chávez Jr. no tardó en retomar en redes sociales el tema de sus conflictos familiares, y decir que “se le ha antojado recaer” en su adicción a las pastillas.

“Se me ha antojado recaer. Uno va con la ilusión a un lugar para que cambien las cosas, te dicen que va a cambiar, recuerdo antes de entrar, todo lo que decía que me hacía y me pasaba, y las mentiras que me echaban, en algún momento de mi proceso dije, vamos a creer que es mentira y decir que me curé”.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano, entre reclamos de que ha perdido su dinero, y de que su esposa volvió a hacer su vida sin él en Estados Unidos, también habló de la tristeza que siente por no estar con sus hijos.

Chávez Jr. quien dice se encuentra solo en su antigua casa en Culiacán, menciona también que ya no le interesa el boxeo, pues “siente un cambio distinto en él y tiene mucha fe en Dios”.

“Teniéndolo todo, ahora no tengo nada. Queriéndome ir a comprar unas papitas, tengo que irle a pedir a mi mamá o algo, teniendo 10 millones”.

Sus miles de seguidores en Instagram, se pronunciaron en el video que publicó, pidiéndole que “no afloje”, mientras otros suponen que Jr. recayó.