Se manifiestan maestros en Plaza de Armas de Saltillo

A dos años del plantón de la Dignidad Magisterial, un grupo de maestros apoyados por trabajadores telefonistas, así como de pepenadores, se manifestaron la mañana de hoy en Saltillo, donde exigieron atender sus demandas, así como liberar la Plaza de Armas.

Fue en el mes de mayo del año 2021 que se inició el segundo platón de maestros, el cual fue desalojado de manera violenta el 14 de septiembre con la detención de un maestro.

El día de hoy a las 10:30 de la mañana, alrededor de 80 personas acudieron con pancartas con diferentes demandas para manifestarse en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno.

Entre los temas que destacaron hubo demandas en relación al pago seguro social, pensiones, vivienda, fondo de retiro, entre otros.

Resaltaron que desde el 2011 se han realizado actividades no solo de protesta sino para alcanzar el diálogo con el Gobierno del Estado, no obstante, desde entonces no ha respondido a las demandas.

Por su parte, trabajadores del Sindicato Nacional de Telefonistas, recordaron que cada primero de mayo celebran el Día del Trabajo, donde la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) realiza un movimiento conmemorativo; el objetivo, defender el contrato colectivo de los trabajadores.

Resaltaron que a nivel nacional lo que se exige es que se ocupen las vacantes que se requieren a nivel nacional que son 35 mil, esto desde hace tres años.

Recordaron que tan solo el déficit de las vacantes en Saltillo es de alrededor de 150.