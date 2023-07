Se disparan carpetas de investigación por huachicoleo en Coahuila

Ante el pleno del Congreso del Estado, la diputada Lizbeth Ogazón Nava presento la Proposición con Punto de Acuerdo para que se envíe un atento exhorto a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional, para que continúen los trabajos de éxito en contra del llamado "huachicoleo".

También, aunado a lo anterior, hacer un exhorto a las demás autoridades de distinto orden federal para que coadyuven dentro de sus facultados con esta estrategia por el bien del país.

En la exposición de motivos, manifestó que el combate al robo y a la venta ilícita de hidrocarburos (o combate al huachicol) es uno de los objetivos prioritarios de la actual administración, tal como quedó plasmado en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Añadió que en dicha estrategia, se plantea que dadas las pérdidas económicas de esta actividad, estimadas en 60 mil millones de pesos anuales, es necesario implementar medidas de seguridad para evitar pérdidas económicas, poner en riesgo a la ciudadanía, y disminuir la corrupción de funcionarios públicos.

Sostuvo que como indicadores de un buen resultado en cuanto al combate de hidrocarburos, la actual administración propuso utilizar como medida de evaluación la capacidad de respuesta institucional, el número de investigaciones iniciadas, el número de personas detenidas y procesadas, el número de órdenes de aprehensión, bienes asegurados y el monto de los mismos, además del número de sentencias condenatorias por este delito.

(ISABEL AMPUDIA)

En otras palabras, afirmó que el combate al robo de combustible se mide a través de los números recabados por distintos censos y compilados estadísticos tales como el reporte diario del desvío de hidrocarburos reportados por Petróleos Mexicanos, o los datos mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"En teoría, estos datos mostrarían que se está combatiendo “de forma efectiva” el robo de hidrocarburos; por ejemplo, de acuerdo con el Informe Nacional de Seguridad, el promedio de 56 mil millones de barriles desviados por día en 2018 disminuyó a un promedio diario de 5.5 millones a inicios de 2023. Sin embargo, cabe recalcar que estas disminuciones no explican las acciones relevantes o la definición operativa sobre cómo se está enfrentando este problema", manifestó.

No obstante, aseguró que en Coahuila este tema sí ha impactado, para muestra de ello es que en diciembre de 2022, Ramos Arizpe, San Pedro y Parras de la Fuente, fueron identificados como los lugares con mayor índice de huachicol en Coahuila de acuerdo a la FGR.

Aunado a lo anterior, dijo que desde que comenzó la estrategia contra el huachicol, marzo del 2023 ha sido el mes con más indagatorias por el robo de hidrocarburos, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Entre enero y marzo de este año, el SESNSP ha registrado 42 carpetas de investigación por delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

Subrayó que antes de marzo, los meses en los que se había logrado mayor cantidad de indagatorias iniciadas, fueron diciembre del 2022 con 23 carpetas de investigación, noviembre con 22, así como los meses de julio de 2022 y 2021, con 20 cada uno. En estos delitos, se investigan casos que incluyen el trasiego ilegal de hidrocarburos al igual que su resguardo en la entidad, los hallazgos de tomas clandestinas, así como la venta de hidrocarburo sin permisos requeridos.

"En total, desde el 2019, han sido iniciadas 522 indagatorias por estos delitos en todo Coahuila, de las cuales 87 fueron en 2019, 122 en el 2020, 129 en el 2021, y finalmente, 142 en el 2022", informó.

No conforme lo anterior, recordó que el pasado mes de junio, autoridades federales realizaron operativos en gasolineras de Saltillo tras el reporte de venta de combustible ilícito por lo que en solo 24 horas aseguraron 3 estaciones, durante las jornadas personal de PEMEX en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se han movilizado por diversos puntos del sur de la ciudad y hasta ahora han inmovilizado al menos 12 bombas de gasolina.

Además de los operativos en la ciudad, hay operativos en carreteras y predios ejidales para evitar el robo de hidrocarburos; personal de la Fiscalía General de la República lleva 20 estaciones de servicio revisadas en Coahuila con tal de evitar el huachicoleo

Expuso que si bien es cierto este delito es del fuero federal, también lo es que de existir una colaboración con los demás órdenes de gobierno, los resultados pudieran ser mejores, y de existir voluntad política los retenes ubicados por parte de policías municipales y estatales en las entradas y salidas de los municipios pudieran advertir de cargamentos dudosos en las camionetas de caja que por lo general pasan inadvertidas y sin ser revisadas ante los ojos de la autoridad, teniendo como resultado la dificultad de realizar estrategias en conjunto que permitan la detención de las personas que delinquen.

Resaltó que el tema de seguridad en materia de hidrocarburos impacta a todo el país, pero tal como lo he expuesto en este punto de acuerdo, es justamente Coahuila un estado que está muy lejos de estar exento de este delito, y resulta poco alentador el desinterés de extender la coadyuvancia en las líneas de seguridad bajo el argumento de “Ese no es mi fuero”.

"No es normal que en Coahuila haya tantas denuncias, carpetas y líneas de investigación sobre este delito, y el hecho de estar destapando esta cloaca luego de muchos años, solo nos deja con la incómoda duda ¿Desde cuándo esto era así ¿Quiénes sabían y quiénes encubren?", cuestionó.

Finalmente, advirtió que seguridad y transparencia van de la mano, por ello, en dicho Punto de Acuerdo exhorta a no rendirse y seguir con esta estrategia de seguridad y a invitar a los demás órdenes de gobierno a no quedarse mirando en silencio, "desde lejos donde no les afecta, sino más bien se les hace la enérgica invitación a que si la voluntad política es real y si el sentir de seguridad justicia social está antes que todo, pues se involucren en un tema que es verdad, quizá “no es su fuero”, pero sí es un tema que nos impacta a todos".