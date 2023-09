Se cumplen 20 años del video viral de 'Star Wars Kid'

Este 2023 se cumplen 20 años de uno de los primeros videos que se volvieron virales en internet, 'Star Wars Kid', el cual además se convirtió en un símbolo del ciberacoso, pues su protagonista recibió en aquel tiempo bastante bullying.

En noviembre del 2002 Ghyslain Raza, quien entonces era sólo un niño, se grabó maniobrando con un tubo como si fuera uno de los personajes de Star Wars, en un acto inocente por homenajear a la saga de ficción.

Aunque en aquel tiempo no existía la proliferación de redes sociales, meses después, en 2003, compañeros de Raza se apoderaron del video y lo subieron a la plataforma de Kazaa.

En poco tiempo las imágenes del niño canadiense llegaron a conocimiento de miles de internautas, volviéndose una de las primeras victimas de ciberacoso en la red, pues se llenó de críticas y burlas contra su persona.

Dicho video acumula más de 900 millones de reproducciones, pues hay que tener en cuenta que éste fue publicado incluso antes de la fundación de YouTube, plataforma en la que fue subido en el año 2006 y que a la fecha suma más de 37 millones de visitas.

Su video dio pie a muchas parodias por parte de creadores de contenido (CAPTURA)

Hoy en día, en un internet donde se busca hacer mayor consciencia de las consecuencias y riesgos que puede ocasionar el ciberbullying, el caso de de Raza es recordado y lamentado por miles, pues se trataba sólo de un niño haciendo una actividad que no molestaba a nadie, además de que, en sus propias palabras 'no tenía intención de compartir el video en internet'.

Para Ghyslain aquella época fue bastante oscura, pues era una de las figuras más famosas de internet, pero no de la manera que le hubiera gustado, pues incluso llegó a recibir insultos de personas que le decían que 'lo mejor era que se suicidara'.

"La gente se reía de mí. Y no fue nada divertido. Un periodo muy oscuro. No importa cuánto traté de ignorar a las personas que me decían que me suicidara, no pude evitar sentirme inútil, como si mi vida no valiera la pena".

El joven tuvo que abandonar su colegio y recibir ayuda psiquiátrica para superar sus problemas.

Hoy en día Raza se desempeña como abogado y es presidente de la asociación Patrimoine Trois-Rivières de su ciudad natal, además de impartir pláticas contra el acoso basadas en su propia experiencia.

En la actualidad Raza intenta hacer consciencia en los demás sobre los peligros del ciberbullying (ESPECIAL)