Durante la primera semana de diciembre se celebrarán las tradicionales Reuniones Invernales del beisbol organizado, y aunque la Liga Mexicana de Beisbol tiene el status de Liga Independiente, seguramente participará en este evento a realizarse en Nashville, Tennesse, en los Estados Unidos. Años atrás, cuando se celebraban esas reuniones, la LMB daba a conocer en ese marco, su calendario de la siguiente temporada y todo indica que así sucederá en esta ocasión, pues ya se está confeccionando un rol (o más), según lo que ha trascendido en el ambiente beisbolero nacional.

El calendario se confecciona con mucha anticipación, por la elemental necesidad de los equipos por hacer sus presupuestos, así como sus reservaciones de viajes y hoteles, amén de la planeación deportiva, al definir fechas de inicio y final de pretemporada, entre tantos otros detalles que surgen en torno a un club de beisbol profesional. Para darnos una idea, las Ligas Mayores ya tienen listo su calendario de juegos del año siguiente, cuando apenas ha transcurrido un mes de la actual temporada, pues en logísticas tan quisquillosas como la de un equipo de beisbol, la anticipación es la mejor arma para evitar, en lo posible, algún contratiempo.

Apunto esto, porque la expectativa por el calendario 2024 de la LMB es todavía mayor al que se había tenido en ocasiones anteriores, ya que para la próxima temporada, se incrementará el número de equipos participantes y por ello, se incrementará también el número de juegos que deberá disputar cada equipo. Los Conspiradores de Querétaro ya son toda una realidad y jugarán en la Zona Sur, pero se mantiene la expectación en torno a la franquicia que tendrá como sede a la maravillosa ciudad de Chihuahua, pues aunque se sueltan nombres y nombres de empresarios que serían los definitivos para tomar las riendas de la naciente franquicia, nada más no se hace nada de manera oficial y con el tiempo en contra, la situación se va tornando cada vez más difícil, como fue el hecho de confeccionar dos calendarios, uno con el equipo de Chihuahua y otro sin él.

Entre lo que se rumora para la próxima temporada, está el inicio del calendario un poco antes, a comparación de los años inmediatos recientes, cuyos juegos oficiales se estaban realizando durante la segunda quincena del mes de abril, ahora parece que la intención principal es iniciar a jugar en la primera quincena, de ese mismo mes. También recientemente, hace apenas unos años, la LMB adoptó un calendario de 90 juegos, con “todos contra todos” al menos una vez en la campaña, se habla que ese número subirá y tendremos 90, 93 ó 96 juegos el próximo año, para terminar la Serie del Rey durante la primera quincena del mes de septiembre, pero sin llegar hasta las fechas de las Fiestas Patrias.

Quizá lo más llamativo, en cuanto a los rumores del siguiente calendario, es que habrá muy pocas series “Inter Zonas”, se habla de que solamente serán dos a lo largo de la temporada, por ejemplo, Unión Laguna tendría una semana de gira por Mérida y Veracruz, pero ya, nada más enfrentaría a esos rivales del sur, se quedaría sin jugar ante Tigres, Diablos, Olmecas, etcétera, aunque faltaría definir si ellos podrían venir a jugar a Torreón. A pesar de que Pericos de Puebla, equipo de la Zona Sur, se coronó campeón de la LMB en la temporada anterior, ha lucido mucho más fuerte el pelotón norteño que el sureño, por lo que una temporada en la que la inmensa mayoría de tus rivales sean de la Norte, implicará un desafío mucho mayor, sin respiro, a comparación de la temporada anterior.

Hoy nos queda únicamente esperar por la publicación del calendario 2024 de la LMB, que al igual que lo mencionado con la franquicia de Chihuahua, ha generado numerosos rumores, pero mientras no haya nada oficial, no podemos darlo por hecho. Nos vemos en los estadios de la Liga Premier, que está que arde. Que tengan excelente fin de semana, y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.

Aarón Arguijo Gamiochipi

[email protected]