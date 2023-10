Con todo merecimiento, D´Backs de Arizona y Rangers de Texas han llegado hasta este día, el que todos los que nos apasionamos con el Rey de los Deportes, tenemos marcado en el calendario desde meses atrás: el día en que inicia la Serie Mundial. Apenas se concretó la coronación de estos equipos en las Ligas Nacional y Americana, con su respectivo boleto hacia el Clásico de Otoño, y no tardaron en salir a relucir las tonterías de “opiniones” (y es que no creo que merezcan ese apelativo”), en las que minimizan la confrontación, solamente porque los protagonistas no son esos equipos de gran convocatoria, de fama o de campeonatos recientes, hay que rebuznar para pensar que eso puede ser un argumento válido, para anticipar una serie falta de emociones.

Arizona y Texas se clasificaron a la Serie Mundial, luego de sendas series de campeonato de liga que llegaron hasta el máximo de 7 juegos, instancias que ponen a prueba el temple de hasta el más veterano pelotero y hasta al más exigente aficionado. No conformes con eso, D´Backs y Rangers dejaron fuera de combate a los vigentes campeones de ambas ligas, sí, a los que el año pasado protagonizaron la Serie Mundial, además, ambos equipos son surgidos desde la Ronda de Comodines, Arizona, por ejemplo, ganó en la temporada regular, 20 juegos menos que los Bravos de Atlanta, súper favoritos para ganar el gallardete. Si esos no son méritos suficientes para jugar la Serie Mundial, entonces no se de qué se trata el playoff.

Podría ser que la Serie Mundial no pinte tan mediática, tan llamativa, pero eso no tiene nada qué ver con el hecho de que pueda resultar espectacular, finalmente, hay que ver los juegos, en los que chocarán dos equipos que tienen toneladas de talento y que están jugando gran beisbol. Serie Mundial inédita, en la que la emoción es un enigma, como suele suceder en el beisbol y en el deporte en general, quizá poco mediática, pero de eso se encargarán los responsables de ello y en México es una gran noticia que se podrán seguir los juegos, en vivo, a través de televisión abierta.

Quizá no serán los narradores tradicionales en esa transmisión en tele abierta, esas voces que tenemos en nuestro subconsciente y que siempre unimos a nuestros recuerdos beisboleros, pero la tecnología nos otorga hoy, la posibilidad de seguir esa tradición, por más paradójico que parezca. Y es que Toño de Valdés, Enrique Burak y el magnífico Pepe Segarra, harán su propia narración a través de diversas plataformas digitales, por lo que existe la posibilidad de que los fanáticos puedan escuchar esas inconfundibles voces, al tiempo que observan las imágenes en alguna pantalla, así que si ustedes tienen esa nostalgia, ahí está la solución.

D´Backs y Rangers son estupendos equipos, juegan gran beisbol, bateo, pitcheo, defensa, lances espectaculares, “playmakers”, tienen de todo, así que no se deje usted llevar por el absurdo de que la Serie Mundial será aburrida, solamente porque no están las franquicias más populares, esto es beisbol y ya usted sabe que suele tenernos preparadas muchas sorpresas, las cuales suelen ser aún más agradables durante el mes de octubre.

Aquí en La Laguna, viene una cuarta jornada de la Liga Premier bastante interesante, con duelos como el que ofrecerán los juveniles Laguneros ante los poderosos Astros SIMSA, hoy el primer capítulo en la Deportiva Torreón, mañana siguen en Matamoros. También mañana, se ponen en juego las otras dos series: Tlahualilo ante Nazas y San Pedro frente a Concordia, confrontación que tiene tintes de clásico; a la par, se juega la Liga Mayor Juvenil en los diamantes laguneros, así como la jornada 3 de la Liga de Empleados y Profesionistas, así que pelota hay al por mayor, para disfrutar en la región. Que tengan excelente fin de semana, y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.

Aarón Arguijo [email protected]