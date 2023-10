Ya en ocasiones anteriores hemos señalado lo “obsceno” que puede ser un playoff en el Rey de los Deportes, ahora, el “Mágico Octubre” vuelve a demostrarlo con súbitas y tempranas despedidas a equipos que se metieron al “Club de las 100 victorias” durante la temporada regular, pero eso les quedará como una simple anécdota, pues no lograron trascender en las rondas eliminatorias. Los Orioles de Baltimore habían sido la gran sorpresa de la campaña al liderar la feroz División Este de la Liga Americana y lograr triple dígito de juegos ganados, pero de nada les sirvió ante unos Rangers que están jugando como debían hacerlo, al saber que hoy tienen todo por ganar y absolutamente nada qué perder.

Bruce Bochy, mánager de los “Vigilantes” de Texas, tiene más de 2 mil victorias en su currículum y una aura ganadora que le ha acompañado durante octubre en anteriores calendarios, pues logró tres coronas de Serie Mundial al frente de los Gigantes de San Francisco. Sin lugar a dudas, Bochy debe ser el “Mánager del Año” en la Liga Americana, pues si bien hicieron los texanos una notable inversión para hacerse de peloteros talentosos, hace meses no estaban en el radar para acceder a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde enfrentarán a los Astros de Houston, dirigidos por otro piloto con más de 2 mil juegos ganados en Grandes Ligas, en súper carismático Dusty Baker.

Los Rangers están perfectos en postemporada, 5 juegos, 5 victorias, no tuvieron mayores dificultades para deshacerse de los Orioles y ahora apuntan a medirse a sus vecinos del estado de Texas, ante quienes pelearon a lo largo del año para quedarse con el banderín de la División Oeste. Curiosamente, Rangers y Astros terminaron la temporada regular con récord idéntico, 90 victorias y 72 victorias, lo que nos hace anticipar, a partir del domingo, una serie bien pareja y peleada en la que estará presente el mexicano José Urquidy, abridor de los Astros.

Otro equipo de 100 triunfos durante la temporada regular y que se fue bien rápido en los playoffs, son los Dodgers de Los Ángeles, de quienes algunos afirman que tuvieron una temporada “engañosa”, pero caray, 100 victorias no llegan por casualidad o con algún engaño. Los Dodgers, favoritos de muchos aficionados laguneros, sufrieron una suerte muy parecida a la de los Orioles, pues se toparon con los D´Backs de Arizona, otra escuadra convencida de que no tiene absolutamente nada qué perder y todo lo que pueda conseguir en postemporada, ya es ganancia.

También Arizona tiene 5 victorias en 5 juegos de postemporada, evidentemente estaban como víctimas ante sus rivales de la División Oeste de la Liga Nacional, pero Ketel Marte, el veterano Evan Longoria y compañía tenían otros planes, con todo y que Arizona ganó 16 juegos menos que los Dodgers. Al momento de escribir estas líneas, otro miembro del “Club de las 100 victorias”, los Bravos de Atlanta, con su roster plagado de talento, estaba también quedando eliminado frente a los Filis, que también ganaron en la temporada 14 juegos menos que sus rivales, pero han jugado gran pelota durante octubre.

Así, el tener una temporada exitosa no es garantía de éxito durante los playoffs, y eso es parte de la magia de este inigualable deporte, en el que nada, absolutamente nada está escrito, hasta que cae el último out. No quiere decir que desaparece el mérito por ganar el banderín, pero sí es un fuerte indicador que los equipos deben “cambiar el chip” para jugar en postemporada, donde la situación es totalmente diferente y todo empieza desde cero, la estrategia debe ajustarse, pero tampoco es momento de huir a la confrontación con tal o cual bateador, eso no está en la esencia del deporte.

Con tres juegos, hoy se pondrá en marcha una nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, con la presencia en diversos equipos, de peloteros pertenecientes a los Algodoneros del Unión Laguna, por lo que habrá que estar muy atentos de lo que acontezca en los diamantes de la LMP. Venados de Mazatlán en Charros de Jalisco, Mayos de Navojoa en Cañeros de Los Mochis y Sultanes de Monterrey en Águilas de Mexicali, son los juegos programados para esta noche y nuevamente, la liga es exclusiva del sistema Sky, por lo que si usted cuenta con su antena, podrá ver cada uno de los juegos.

Aquí en La Laguna, también hay actividad, pues se juega la segunda jornada de la Liga Premier de Beisbol, con atractivos choques y un clima que parece, permitirá ahora sí se juegue completa la jornada; no hay día sin beisbol y eso hay que celebrarlo y disfrutarlo. Que tengan excelente fin de semana, y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27.

Aarón Arguijo [email protected]