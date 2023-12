Santos Laguna Femenil suma a Sofía García para el Clausura 2024

El Club Santos Laguna Femenil ha sumado a sus filas a la defensora colombiana, Sofía García Gaviria, de 23 años, quien jugará el próximo Torneo Clausura 2024.

En un comunicado, Santos reveló que la zaguera es su nueva guerrera.

Sofía ha sido campeona en las ligas de Perú y de su natal Colombia, además de tener experiencia en la Copa Libertadores Femenina y es seleccionada juvenil en diferentes categorías.

Cabe señalar que Santos terminó en el penúltimo lugar del torneo pasado Apertura, en donde mostraron tener la peor defensa.

La llegada de Sofía es servirá para fortalecer al equipo, el cual buscará acceder a los cuartos de final.

El torneo Clausura iniciará el 5 de enero y se extenderá hasta el 4 de mayo.

Santos tendrá su primer encuentro del Clausura 2024 el 7 de enero, cuando visite al Toluca.

¿Quién es Sofía García?

Sofía García nació el 18 de octubre de 2000, en Medellín, Colombia. Tiene 23 años de edad y se desempeña como defensa central.

Ha militado con los clubes Sporting de Huelva (España), Deportivo Independiente Medellín (Colombia), Alianza Lima (Perú) e Independiente Santa Fe (Colombia).

Ficha Técnica

Nombre: Sofía García Gaviria

Lugar de nacimiento: Medellín, Colombia

Fecha de nacimiento: 18 de octubre de 2000

Edad: 23 años

Altura: 1.70 m

Posición: Defensa central

Perfil: Derecho

Trayectoria profesional: Sporting de Huelva (España), Deportivo Independiente Medellín (Colombia), Alianza Lima (Perú) e Independiente Santa Fe (Colombia)

Palmarés: Campeona de Liga en Perú y Colombia

Internacional: Seleccionada Colombiana Sub 17, Sub 19 y Sub 20