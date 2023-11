San Pedro, el más eficiente en cobro a deudores en derechos vehiculares

Al corte del 13 de noviembre 718 contribuyentes del municipio de San Pedro que mantenían adeudo en el pago de derechos vehiculares, se han puesto al corriente y si se compara con el resto de los municipios, registra un 163 por ciento de efectividad en la recuperación de la cartera vencida en el pago de ese impuesto.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la oficina local de Recaudación de Rentas, Uriel Rojas Esparza, quien reconoció que lo que ha ayudado a la buena respuesta que se tiene son los incentivos que se ofrecen y la colocación de los filtros de revisión.

Resaltó que en San Pedro son alrededor de 25 mil contribuyentes registrados, de los cuales 12 mil 530 registraban adeudo, pero destacó que muchos de los vehículos registrados con pagos vencidos ya están yonkeados o no pertenecen a sus dueños pero no se dieron de baja, por lo que el padrón no ha sido depurado.

Reconoció que los más de 700 vehículos que ya se encuentran al corriente pueden ser pocos, pero insistió que se encuentran por encima, incluso de municipios con mayor población como Torreón, Saltillo o Monclova.

Promociones

En relación a las promociones el funcionario estatal recordó que el programa de descuentos que se lanzó por el Buen Fin, se extendió hasta el 30 de noviembre, mediante el cual aquellos que mantienen adeudos históricos pagarán únicamente el 2023 y la cantidad varía de acuerdo al modelo, por ejemplo las unidades adquiridas del 2013 a la fecha estarían pagando alrededor de 4 mil 100 pesos, los modelos 2002 al 2012 pagarían 3 mil 500 y los modelos anteriores al 2002 pagarían 2 mil 800 por las placas y así saldarían el año 2023 y entrarían al 2024 sin adeudo.

También se tiene el programa “Ponlo a tu nombre en e cual se les descuenta el 100 por ciento el concepto de compra-venta y en la expedición de las placas un 50 por ciento.

Aquellos que compraron un automóvil durante el mes de noviembre ya sea nuevo o usado únicamente pagará por las placas la parte proporcional. En la promoción, “Traételo a Coahuila” en automático se da de baja de la entidad de origen y pagará únicamente el ejercicio fiscal corriente, es decir el 2023 y por último se otorga la licencia de conducir con un 50 por ciento de descuento.

El recaudador de Rentas exhortó a la ciudadanía a que aproveche los programas ya que reiteró con muy atractivos y tienen hasta el 30 de noviembre para aprovecharlos.