San Lázaro: Acapulco electoral

Son horas políticas calientes. En la cámara de diputados, posicionamientos opositores que buscan culpar al morenismo de abandono a los acapulqueños. En el tribunal electoral federal confirman la proporción 5-4 a favor de las mujeres y meten en problemas a algunos partidos. Xóchitl Gálvez reprocha en el PAN que los pleitos partidistas la distraen de hacer campaña. Y, mediante adelantada operación cicatriz, Morena prepara la develación de sus candidaturas a nueve gobiernos.

El platillo del día es Arturo Zaldívar, al que sus críticos pretenden crucificar y sus defensores enaltecer. Cruzan el ambiente periodístico y político los análisis jurídicos al vapor que tratan de poner límites o evitarlos al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo cierto es que el presidente de la República ha aceptado la renuncia del jurisconsulto y el Senado habrá de calificarla, con dos terceras partes de los votos como requerimiento que desde ahora regatean varios opositores. Si los senadores la aprueban, seguirá un curso que, a fin de cuentas, incluso en los escenarios más negativos o irónicamente justo a causa de ellos, dejará en López Obrador la decisión de nombrar a quien ocupe la silla de Zaldívar, solo por el resto del mandato de este y no por quince años, según interpretan directivos senatoriales.

Pero el jaloneo fuerte estuvo en San Lázaro, pues la oposición a la llamada Cuarta Transformación cree haber pillado al gobierno obradorista en grave omisión respecto a la disponibilidad presupuestal de recursos para reconstruir Acapulco. Y no quieren que se les escape la bandera electoral de acusar al obradorismo de haber "abandonado" a los habitantes de aquella zona devastada.

En una escena propia del surrealismo político mexicano, el diputado priista Rubén Moreira se camufló de agitador contra el liberalismo para retar al partido guinda y sus aliados a destinar a la reconstrucción de Acapulco una parte del pago anual correspondiente al Fobaproa. Moreira excitó a los morenistas a ir contra el robo que diversas voces, entre ellas la del actual presidente de la República, representa el Fobaproa. Y los frentistas también pretendieron entrampar a los legisladores guinda al pedir que se registrara en el tablero electrónico la votación en este tema, para que quedara constancia individualizada de cada decisión.

Por su parte, los magistrados electorales federales sostuvieron por tres votos contra dos la regla de paridad de género que obliga a los partidos a postular mujeres en cinco de nueve candidaturas.

En Morena, Mario Delgado dijo que esta confirmación de proporciones de género no les implicaría mayor enredo. Concentrado en tratar de conjurar escisiones, operará una arriesgada maniobra de develación de resultados de encuestas que a fin de cuentas no significarán la automática postulación de los hombres que sean ganadores, pues la cúpula del partido guinda definirá, en segunda fase, dónde aplicará las reglas de paridad de género para postular mujeres. En todo caso, el hombre que quede en primer lugar de la encuesta, pero no sea postulado a un gobierno, podrá optar por una senaduría en lugar preferencial.

La atención está puesta en la Ciudad de México, donde la batalla central ha sido protagonizada por el exjefe policiaco Omar García Harfuch y la alcaldesa con licencia, Clara Brugada. El velasquista senador verdemorenista por Chiapas (otro aparente foco rojo), Eduardo Ramírez, dijo ayer ante Mario Delgado que él aceptaría no ir como aspirante al gobierno si Claudia Sheinbaum se lo pide. Es de suponerse que García Harfuch también estaría en condiciones de preservar la unidad claudista.

Y, mientras el frívolo Omar Fayad es propuesto para embajador de México en Noruega, en continuidad de la nómina de gobernadores priistas que, para que Morena ganara la respectiva sucesión estatal, hicieron cuanto pudieron o simplemente no hicieron nada, ¡hasta mañana, con Marcelo Ebrard ya en ruta de definir su futuro, luego de unas anticlimácicas vacaciones!