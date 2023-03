¿Saben cuánto nos cuesta el INE?

México es el país del mundo que MÁS GASTA en sus elecciones. ¿Por qué? Como se sabe, la primera verdadera elección comprobable en él país fue la de 2018 en la que el Pueblo eligió a López Obrador contra la voluntad del INE, en tanto que en las demás, desde los presidentes - y para abajo todos los trabajadores del Estado- , eran nombrados por la plutocracia imperante.

Precisamente por eso el presidente actual puede ufanarse de que no ganó a través del INE ,Instituto Nacional Electoral, en 2018 y los tales por cuales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no han dejado en estos años de intentar desmentirlo cuanto han podido y si lo fastidiaron como demostró la marcha de ignorantes de varios niveles sociales el pasado domingo 26.2.2023. AMLO ganó por los ELECTORES directos que fuimos 30 MILLONES 110,327 y no lo pudieron ocultar los miserables del INE, Estos dos inefables se han negado como muchos funcionarios a bajarse el sueldo y sus grandísimas y absurdas prestaciones, para beneficiar al pueblo en general. Vean nada más lo que cuesta esa supuesta elección que organizan estos que gritan el "INE NO SE TOCA":

EL PRESUPUESTO BASE del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL: presuntamente "salvador" de las elecciones en México, aunque en realidad se va a los profundos bolsillos de un montón de irresponsables y poco patriotas individuos a los que el PUEBLO les importa un comino.

EL PRESUPUESTO ANUAL DEL INE ES DE 11,546,430,945, CASI 12 BIIIIIIILLONES DE PESOS.

Sería bueno saber lo que les cuestan a otros países sus propias elecciones. Aquí son carísimas y no todos los meses las hay, aunque SIEMPRE nos hacen pagarlas enteras y el dinero va directo a una serie de funcionarios explotadores del país como los antes citados y muchos más que los acompañan. Ese sonsonete del "INE NO SE TOCA" que ha sido UTIL para ellos, debe cambia r a "Nuestros bolsillos no se tocan". O desaparecer pues si tenemos gente que se ocupe de las elecciones con honestidad, no es necesario para un gobierno honrado tener otro aparato costosísimo para la supuesta LIMPIEZA ELECTORAL. ¿Para qué o para quienes?

De momento, para ese par de sinvergüenzas que se llaman Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y sus prestaciones, así como para sus MILES de achichintles personales. El presidente no quiere anular el INE, sin embargo, simplemente anunció que presentó una Reforma Electoral ante la Cámara de Diputados para que ese organismo garantice la limpieza de dichas elecciones y no haya duplicidad de caros organismos. Entre más oficinas burocráticas se gasta sin necesidad peor es la cosa. Y el dineral que absorben le pertenece al Pueblo y más que nunca lo necesita hoy. Y ha costado a México un titipuchal...

En 2014 le cambiaron las siglas del IFE por INE según el sitio "Animal político" y el costo del cambio de imagen fue MIL MILLONES DE PESOS: No sólo son los spots sino que el gasto irá desde la papelería oficial, el logo institucional, las credenciales, la rotulación de vehículos, la nueva papelería electoral para las elecciones de 2015 y más. Cambiar el nombre de IFE generó confusión entre la gente. Así como el cambio de las credenciales de elector. Significa, sin duda, la pérdida de una identidad ganada".

La Cámara de Diputados aprueba hoy un recorte al INE de casi 5000 millones de pesos, los legisladores votarán a favor de destinar en los presupuestos de 2023 más recursos a los programas sociales: "La presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto, Consejera Claudia Zavala Pérez refirió que debido al recorte de 4,475 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados, el INE tendrá el próximo año una presión de gasto por 223.3 millones de pesos. "Lamentablemente y de nueva cuenta, en un contexto marcado por una "violenta embestida" desde el poder contra el INE", a fin de desacreditarlo y mermar su eficacia operativa por la vía financiera, una mayoría de la Cámara de Diputados autorizó a este órgano constitucional autónomo un total de 13 mil 987 millones 856 mil 733 pesos lo que implicó un recorte de 4 mil 475 millones 501 mil 178 pesos, respecto de los 18 mil 463 millones solicitados inicialmente, para llevar a cabo las elecciones y una eventual Consulta Popular". ¿Claudia Zavala está mal informada? pues que demuestre lo contrario.

¿Y LA SRA. PIÑA, JEFA DE LA SUPREMA CORTE… QUÉ ONDA?

Linda Cristina Pereyra a la que no se le hizo el cuento pero a la que le están regresando una gran cantidad de dinero que tenían los sinvergüenzas García Luna en cuentas mexicanas. ¿Qué clase de justicia es esa?

La JEFA PIÑA ya empezó a regar el tepache y ella sí está informada… se supone. Hizo algo ilegal de-vol-viendo a la mujer de García Luna, juzgado y condenado por el Jurado de Nueva York, la cuenta a su nombre Linda Cristina que tenía bloqueada desde el 9.12. 2019, en la Ciudad de México, después de que el marido de la citada fuese declarado culpable de recibir grandes sumas de dinero en sobornos de los violentos cárteles de la droga.

No dejemos de observar lo que estas señoras NOS ESTÁN HACIENDO a los ciudadanos mexicanos.

OJO: Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

