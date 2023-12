Ruth Castro publica investigación sobre la planta de sotol

La investigación echó raíces en el año 2007, cuando la escritora y editora lagunera Ruth Castro realizó un proyecto para recolectar datos sobre la planta de sotol, pues la información era escasa en ese entonces. Obtuvo una primera beca del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias (PACMyC), pero esta no contemplaba la edición ni la publicación de ningún libro.

Por tal motivo, todo el año 2008 trabajó sólo en la investigación y la entregó en documento. Si es cierto que se habló de la posibilidad de que se convirtiera en un libro, el proyecto no brincó a otra etapa.

Al igual que la manecilla que no frena su paso en su muñeca derecha, el tiempo transcurrió. La autora preparó capítulos en formato PDF y los compartió a quien le interesaba el tema. Fue hasta 2019 cuando Castro decidió retomar la investigación. Quizo terminarla, alimentarla de información reciente.

“Casa que me encontraba algo sobre la planta, sobre el destilado, estaba acumulando documentos y libros. No precisamente del sotol, porque no hay mucho escrito, sino a artículos relacionados a distintos aspectos que quería abordar”, indicó la autora en entrevista.

En ese mismo año, 2019, el libro estuvo a punto de publicarse. No obstante, la pandemia por covid-19 impidió que el texto viera la luz. Guardado en el cajón por otros tres años, Ruth Castro volvió a ser beneficiaria del PACMyC en 2022 y logró editar y publicar ‘El Sotol. Una historia de árido mestizaje’, el cual presentará este miércoles 6 de diciembre, en punto de las 18:00 horas, en el Museo Arocena.

Contenido

El libro está dividido en doce capítulos, incluye ilustraciones de Teresa Hernández Luna, revisiones de de Federico Saldaña, Aldo Valdés y Fernando de la Vara, y el diseño editorial corre a cargo de Álvaro Domínguez. Con datos corregidos y actualizados, la autora aborda temas como el origen y morfología de la planta, aproximaciones a su historia social, así como su papel en la tradición y la cultura.

“Intenta abordar, desde distintas dimensiones, a la planta de sotol, a su uso y aprovechamiento, no sólo como destilado, sino la planta en general. Entonces, tiene un poco de botánica, de taxonomía, de la descripción de la planta. Habla también de su parentesco con los agaves o de por qué siempre se le ha asociado como si fuera una agavácea”.

Una de las secciones que le costaron más trabajo a Castro fue hurgar en lo histórico y en lo antropológico, pues existe poca información sobre los grupos nómadas que poblaron el noreste de México antes de la llegada de los españoles. El texto continúa con el empleo de la planta en la Colonia y la aparición de las vinatas.

Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas son estados donde el sotol protagoniza, aunque la planta inclusive se puede encontrar en Texas. Entre sus usos, además de la destilación, destaca ser material para cestos rarámuris, para forraje, harina y miel.

“También (hablo sobre) qué ha ido pasando con el destilado, con los intereses de hacerla (la bebida) algo parecido al mezcal, de querer exportarla, cuál es el proceso de su producción. Y luego hay un capítulo sobre el sotol en la cultura: en qué canciones aparece, por qué se le asocia al canto cardenche, en qué novelas literarias ha aparecido y qué función tiene”.

Durante la presentación del libro, Ruth Castro estará acompañada por Sergio Garza.