Rutas intermunicipales se quedan sin aumentos en tarifas

Este mes se concretará el aumento a los concesionarios de transporte en Torreón, pero las rutas intermunicipales se mantendrán con las mismas tarifas, pues ya se les otorgó el alza en este año.

"No es factible en este momento un incremento a las rutas urbanas y suburbanas intermunicipales", dijo Jesús Manuel Villalobos Amezcua, delegado de Transporte en la región Laguna. Señaló que desde hace cuatro años no se incrementaba el precio para estos concesionarios, pero se les otorgó en enero, por lo que no deberá ser reclamo para el Estado por parte de este sector del servicio público.

"Son por kilómetros y muchos utilizan el boletaje, entonces va de acuerdo al porcentaje de cada ruta, en promedio son 4 pesos el aumento", comentó.

El funcionario dijo que hay rutas que son desde 7 hasta 40 kilómetros, por lo que varía el traslado del usuario y el boletaje del municipio o la comunidad ejidal a la que entra.

Indicó que muchas rutas intermunicipales van a integrarse al Municipio de Torreón y esperan el proyecto de la autoridad para cambiar las unidades, pues se les va a solicitar otro tipo de vehículo y de servicio, de modo que los camiones que utilizan están en condiciones "aceptables".

"Nosotros estamos haciendo las revisiones físicas y mecánicas para que no fallen", comentó. Entre las rutas que están en esta circunstancia, son Laguna Seca, Congregación Hidalgo, Torreón-Matamoros, Valle Oriente, Aztecas.

Villalobos Amezcua dijo que se esperarán las modificaciones que establezca el Gobierno del estado, en conjunto con el Municipio de Torreón.

En cuanto a las unidades que circulan en el norte, rumbo a San Pedro y Francisco I. Madero, el delegado dijo que deben contar con buenas unidades, modernas, y cumplir con el reglamento, de contar con un máximo de 10 años de antigüedad. Aseguró que con estas rutas sí se realizan operativos estrictos.

LICENCIAS DE MOTOCICLISTAS

Por otra parte, el delegado de Transporte en la región Laguna dijo que se tiene récord en la expedición de licencias para motociclistas, derivado de los cursos que lleva a cabo el Municipio de Torreón con este sector de la movilidad, además de que se les brinda un 50 por ciento de descuento para quienes cumplen con esta capacitación.

Señaló que es fundamental la seguridad en el usuario, desde el uso de los cascos, las placas, así como contar con todos sus documentos en regla, pues indicó que este tipo de unidades se utilizaban también por la delincuencia, al no existir un padrón, que hoy sí se tiene.

"Hemos registrado alrededor de 600 nuevos motociclistas, es un número récord para el cierre de año", comentó.

Refirió que las motocicletas han crecido considerablemente en la región lagunera, pues son más económicas y no consumen tanto combustible.

Villalobos Amezcua dijo que se requiere acudir al curso para alcanzar el descuento, lo que también evita presentar un examen de manejo, al comprobar que pueden circular de manera segura por Torreón.

A detalle

Estiman que este mes se incremente la tarifa de transporte en Torreón:

*La nueva tarifa no será mayor a los 15 pesos, de acuerdo a la anunciado por el alcalde Román Alberto Cepeda.

*Los concesionarios de rutas urbanas esperan el incremento desde el 2019.

*El acuerdo era aguardar por la modernización de unidades que se tendría con el sistema metropolitano de transporte Bus Laguna, que en este mes no se pondrá en operación por parte del gobierno del estado.