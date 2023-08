Rogelio Ramos tiene cita con su gente

La Feria de Torreón contará con un gran talento de la Comarca Lagunera.

La edición número 76 de la fiesta lagunera se prepara para abrir sus puertas el próximo primero de septiembre.

Será el comediante, Rogelio Ramos, el encargado de inaugurar la Feria de Torreón.

Tras la ceremonia de inauguración, que contará con representantes del Club Rotario, del municipio y del Estado; Rogelio ofrecerá su espectáculo en el Teatro Mayagoitia en punto de las 20:30 horas.

Para el standupero actuar en la feria es todo un deleite, ya que el citado sitio siempre ha sido su casa.

Además, divertir a su gente es una de las labores que más le agradan a Rogelio.

"No me cansaré nunca de darles gracias por el apoyo que siempre me han dado en mi Comarca Lagunera. No solo en Torreón; también en Gómez, Lerdo y todos los sitios que conforman esta hermosa región", dijo recientemente Rogelio a El Siglo de Torreón.

Por otro lado, Ramos mencionó en la misma charla que 2023 ha sido un año bastante productivo para él.

"Este año ha sido el año en el que más he trabajado. Hicimos una gira en Estados Unidos recientemente, una yo solo y otra con Teo González. Tuve cinco fechas "sold out" en Guadalajara", manifestó y agregó que con tanto proyecto, puede decir que, "soy un hombre bendecido porque también les cuento que voy a un festival llamado ALV Comedy Fest en Las Vegas, al lado de Adal Ramones, Mike Salazar, Teo González, La Cotorrisa, Mario Aguilar y el buen Jorge Falcón".