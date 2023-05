Robert Pattinson: a héroe

Datos de Pattinson

* Desde 2018 mantiene una relación con la actriz y cantante Suki Waterhouse.

*También es un talentoso músico, ha grabado algunos temas para los "soundtracks" de sus películas.

*Su próxima película es Mickey 17, la cual se estrenará en 2024.

Este sábado 13 de mayo Robert Pattinson cumple 37 años de edad, atrás quedaron los días en los que era un joven actor e ídolo adolescente; su primer papel con el que ganó fans fue el de "Cedric Diggory" en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Sin embargo el personaje que cambió para siempre su carrera, es "Edward Cullen", a pesar de que los efectos del mismo fueron por igual positivos y negativos. "Edward" será siempre recordado como el "primer amor adolescente" de toda una generación que creció entre el 2008 y el 2012, años en los que se desarrolló en la gran pantalla la saga Crepúsculo, la cual consta de cinco películas basadas en los libros de romance y fantasía de la autora estadounidense Stephanie Meyer.

Aunque para unos el personaje del vampiro "Edward" es emblemático y recordado con mucho cariño, a nivel profesional, Robert Pattinson se vio afectado, casi así como una mancha en su carrera. Algo, por supuesto, imborrable. Crepúsculo no solo afectó la carrera de Robert, sino la de su coprotagonista Kristen Stewart.

La razón de la percepción negativa hacia Crepúsculo tiene dos origines, el primero, la calidad de los filmes, y es que mientras Crepúsculo era todo un éxito en taquilla, a nivel crítico las cosa eran muy diferentes.

Las cinco películas recibieron críticas mixtas, y es que los profesionales no quedaron satisfechos con el trabajo que hicieron adaptando libros de Meyer.

Por otro lado, el público, mientras que los adolescentes de la época tenían pósters en sus cuartos de "Edward Cullen", asistían a los estrenos de las cintas y llevaban los libros de la saga a todas partes, los fans de los vampiros no estaban muy convencidos de la versión desarrollada por Meyer. Era frecuente ver en redes críticas hacia el estilo de vida de los vampiros en Crepúsculo, en donde "Edward" y su familia se negaban a consumir sangre humana y brillaban a la luz del sol.

Mientras Crepúsculo estuvo vigente, Robert Pattinson realizó varias películas de éxito taquillero, todas románticas. Entre los filmes que hizo se encuentran Recuérdame (2010) y Agua para elefantes ( 2011), su éxito era innegable; para 2010 Robert Pattinson fue nombrado una de las personas más influyentes del mundo y uno de los actores mejor pagados de Hollywood por las revistas Times y Forbes Celebrity 100.

Sin embargo, una vez que la saga Crepúsculo llegó a su fin, pareciera que el actor desapareció del ojo público, pasó de ser el más popular a dejar de tener apariciones públicas relevantes, y es que los jóvenes de la época ya estaban enfocados en otros productos y galanes como Ansel Elgort, protagonista de Bajo la misma estrella y Liam Hemsworth, protagonista de Los juegos del hambre. Lo que muchos no saben, es que entre 2014 y 2018, Robert grabó ocho películas, todas de corte independiente con estreno limitado o en festivales.

La gran mayoría tuvo impacto positivo para Pattinson, y es que, aunque la fama ya no era su amiga, la crítica comenzó a amar el trabajo actoral de Robert, dejando atrás su imagen de ídolo adolescente. Cabe señalar que Pattinson ha señalado que quería alejarse del ojo público ante el acoso constante de los paparazzis. En ese lapso Pattinson realizó películas como The Rover (2014) y High Life (2018).

Aunque ya se había ganado respeto en la industria, para el público en general el actor seguía siendo "Edward Cullen"; tenía que hacer su gran regreso, el cual ocurrió con el filme The Lighthouse, en donde actuó con Willem Dafoe, está película se estrenó en 2019, aunque no se trata de un fenómeno taquillero, destacó por las críticas positivas que recibieron ambos actores, incluso, se llegó a considerar que ambos serían nominados al Óscar, al final, The Lighthouse solo fue nominada en la categoría de Mejor Fotografía.

A pesar de no ser nominado al Óscar, Robert Pattinson estaba en boca de todos, participó en otras películas destacadas como The King (2019), The Devil All The Time (2020) y Tenet (2020), sin embargo, lo mejor y peor estaba por llegar.

En abril de 2019, el director Matt Reeves se reunió con Robert Pattinson quien estaba interesado en interpretar a "Batman" en la nueva película individual del personaje, esto después de que Ben Affleck quedó fuera de los proyectos futuros del "Caballero de la Noche".

La noticia de que Robert daría vida a "Batman" recibió mucho odio de parte de los fans del personaje de DC Comics, aunque el actor ya había realizado otros trabajos, para algunos todavía era el protagonista de Crepúsculo. Tanto fue el rechazo que se hizo una petición en Change.org para que Pattinson abandonara el personaje.

Finalmente, en marzo de 2022 The Batman llegó a las salas de cines, y a pesar de algunos detractores, el filme fue muy bien recibido por la crítica, quienes aplaudieron el tono oscuro y detectivesco, además de la actuación de Robert Pattinson. Pero eso no es todo, ya que fue bien recibida por el público, pues reacudó más de 770 millones de dólares en taquilla.

El impacto de la cinta hizo que se confirmara la secuela con intención de estrenarse el 3 de octubre de 2025, también está por estrenarse una serie por Max en 2024 que será spin-off de El Pingüino.