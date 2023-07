Riquelme reporta detenciones tras ataques a elementos de Coahuila

Ante los enfrentamientos registrados en días pasados entre los límites de Coahuila con Tamaulipas y Nuevo León, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que ya se han dado algunas detenciones de civiles armados, no obstante, habrá que verse si estos tuvieron relación con los hechos, por lo que será más tarde que la Fiscalía General del Estado (FGE) dé a conocer los detalles.

“Hay un par de hechos que más tarde el fiscal podrá dar relatoría de ellos; hay algunos que no se sabe si se ligan con los eventos nuestros; sin embargo, hubo algunas detenciones, sobre todo unas camionetas que encontraron quemadas, al parecer en presencia de civiles armados”, dijo Riquelme Solís.

No obstante, el gobernador de Coahuila destacó que será más tarde que esto sea dado a conocer por el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara.

“Nosotros lo que tenemos en hechos es el tiroteo, el enfrentamiento con bandas delincuenciales. Anoche el filtro estuvo tranquilo y vamos a mantener la presencia como siempre, pues es un punto que ha tenido presencia policial durante muchos años”, aseguró Miguel Riquelme, quien resaltó que la vigilancia va a ser permanente con los helicópteros que se tienen disponibles en Piedras Negras y la Comarca Lagunera.

El gobernador de Coahuila subrayó que ya se tiene la coordinación con autoridades de Tamaulipas y Nuevo León para emprender operativos de vigilancia y aseguró que, al momento, se ha impedido el paso a estos grupos delictivos, motivo por el cual los delincuentes no se encuentran dentro del territorio coahuilense.

REPORTE DE LOS LESIONADOS

Miguel Riquelme también informó que los elementos heridos ante las agresiones se encuentran estables, aunque "el hecho de que estén estables, no significa que estén del todo bien, no están graves, pero estamos dando atención a ellos y a su familia, Vamos a estar atentos y Coahuila seguirá en pie de lucha y hasta el último día de mi gobierno, voy a estar atento de que no suceda nada que afecta o ponga en riesgo a la población", afirmó el gobernador.

Finalmente, Riquelme Solís lamentó que más de una decena de elementos han perdido la vida en su gobierno y aseguró que la policía en Coahuila está a prueba de honor y lealtad.