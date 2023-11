Rincón Beisbolero

Jonathan Villar, el polémico jugador dominicano que en 2023 se presentó con los Algodoneros de Unión Laguna, hoy está en problemas debido a su conducta con las Águilas Cibaeñas, en donde apenas ha participado en cinco juegos y ya fue separado del plantel, al considerar el manager Tony Peña, que el antesalista actuó con desidia a la hora de buscar un batazo de foul por la tercera base. De manera inmediata el manager lo sacó del juego, y Villar tranquilamente abandonó el Estadio Cibao y se marchó a su hogar; más tarde Villar emitió un mensaje que sonó a burla, al informar que había llegado a su casa sin mayores problemas. Esta conducta refleja lo que fue este estelar pelotero dominicano con los Algodoneros, un elemento apático, que parece jugar cuando tiene ganas y que en la Serie del Rey, incluso fue irresponsable.

La calidad de Jonathan Villar no está en duda, sus condiciones actuales aún son las de un ligamayorista, pero hay situaciones de juego que no se entienden, como el corrido de bases que exhibió en dos ocasiones durante la Serie del Rey, frente a los Pericos de Puebla; en entrevista posterior a ese juego, el manager fue cuestionado sobre la conducta de Villar, y tácitamente lo aceptó, pero José Molina solo se limitó a decir: "hablaré con él". Jonathan fue el mejor del equipo en carreras producidas y su guante hizo recordar a Blas Santana, a quien los aficionados de la vieja guardia seguramente recuerdan con mucho cariño, admiración y respeto. A pesar de sus buenos números, un sector de aficionados siempre se manifestó en contra de Villar, muchos pidieron su cabeza, pero se mantuvo en el equipo hasta el final.

Es muy normal que un jugador manifieste molestia si su manager lo saca del terreno, pero no lo es, cuando dicho elemento abandona el estadio, se dirige a su casa y todavía avisa que llegó sin contratiempos. La decisión del manager Tony Peña fue avalada por la directiva de las Águilas Cibaeñas, por lo que Jonathan Villar se hizo acreedor a una suspensión, aunque no se ha dicho por cuánto tiempo, o si simplemente quedará en una fuerte llamada de atención. Seguramente en el seno de los Algodoneros de Unión Laguna se analiza el futuro de Villar, con base en su rendimiento, pero también a su aparente apatía, la cual en muchas ocasiones es más que evidente; conductas de este tipo no se pueden aceptar en un equipo profesional, y mucho menos del jugador mejor pagado, a partir del momento en que Didi Gregorius se marchó.

Seguramente en el análisis de la directiva algodonera se contemplaron los pros y contras de cada jugador, para finalmente tomar una decisión; entre los anuncios que ha hecho la directiva de Unión Laguna para 2024 está el dominicano Carlos Franco, un elemento que puede cubrir la tercera base, y también la inicial. La salida de Villar dejaría un hueco difícil de llenar en Algodoneros, pero ningún jugador, por muy estelar que sea, puede estar por encima de la organización. Habrá que esperar la decisión de la dirigencia de las Águilas Cibaeñas, en el caso de Jonathan Villar, pero sí resulta extraño que a estas alturas de la temporada, un jugador con etiqueta de liga grande, apenas estuviera en su quinto juego como titular. Las maravillas que haría Villar si su actitud fuera la de un profesional al cien por ciento, porque es un tremendo jugador.

En la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ya es oficial la llegada de Conspiradores de Querétaro y Dorados de Chihuahua, para 2024, ambos equipos participaron el martes anterior en el Draft de los jugadores que el resto de las organizaciones pusieron a su disposición, gracias a ese Draft los nuevos equipos ya cuentan con algunos jugadores, pero de aquí al arranque de la próxima temporada, las nuevas franquicias deberán trabajar muy fuerte para presentar un roster competitivo el 12 de abril, fecha inaugural para la próxima temporada de la LMB. Ha sonado mucho el nombre de Óscar Robles para dirigir a los Dorados de Chihuahua, pero nada se ha dicho oficialmente, aunque ya se anunció una reunión informativa para la próxima semana, en donde todo se conocerá sobre esta nueva franquicia.

En cuanto a los Conspiradores de Querétaro, la duda existe en cuanto a su estadio, porque existen bastantes aspectos por conocerse en relación al inmueble, así como serias dudas sobre si estará listo para el arranque de la temporada 2024. Aquí la nota importante la dio Roberto Magdaleno, que será parte de la directiva queretana, en lo que tiene que ser una gran noticia para toda la nueva organización, porque Magdaleno tiene un cúmulo de experiencias, por todos los años que estuvo con los Sultanes de Monterrey. Querétaro es hoy una ciudad muy atractiva para nuevos inversionistas, y se estima que habrá la solidez económica necesaria para apoyar a este equipo, el cual junto a Dorados, tiene un hándicap en contra, la dificultad para encontrar refuerzos nacidos en México, y de calidad.

Claudio Martínez Silva

