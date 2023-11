Rincón Beisbolero

Algunos aficionados manifiestan cierta desesperación al ver que en los Algodoneros de Unión Laguna el anuncio de nuevas contrataciones para la temporada 2024 se dan a cuenta gotas; manifiestan que otros equipos ya van muy avanzados en ese tema y que al equipo de casa se le agotará el tiempo para integrar una novena altamente competitiva, que hoy tiene la vara muy alta, porque superar lo realizado en 2023 representa obtener el título de la Liga Mexicana, el cual se ganó por última vez en el ya muy lejano 1950. Albert Lara, ya es propiedad del club lagunero, hace unos días se supo del bateador dominicano Carlos Franco, y este miércoles se da el anuncio oficial del lanzador zurdo venezolano Rito Alberto Manaure Lugo; habrá quien no esté satisfecho con el anuncio de estos nombres, por estar en espera de jugadores mediáticos.

A Albert Lara ya se le conoce bien en esta plaza, Carlos Franco tuvo una gran serie cuando Olmecas de Tabasco visitó el Estadio de la Revolución en la última temporada; el zurdo Rito Lugo tiene una amplia trayectoria en ligas independientes de los Estados Unidos, además de ser muy reconocido en el beisbol invernal de su país. No, ni Franco ni Lugo son nombres mediáticos, pero no quiere decir que no serán verdaderos refuerzos para un equipo que vale la pena repetirlo, tiene la vara muy alta, después de lo alcanzado en 2023. A cuatro meses del arranque del campo de entrenamiento, se estima que hay tiempo suficiente para armar un equipo que responda a las expectativas que ha levantado el campeón de la Zona Norte; poco a poco se conocerán más caras nuevas, así como nombres de quienes ya no regresarán en 2024.

Carlos Franco es un bateador muy rentable que en el Estadio de la Revolución podrá encontrar el escenario ideal para ser muy productivo, al menos así lo enseñó en su visita a Torreón con Olmecas en 2023, el quisqueyano fue el mejor bateador de Tabasco en esa serie, aunque eso no evitó la barrida que le aplicaron los Algodoneros al equipo de Pedro Meré. Si se juega con la lógica Carlos Franco ocuparía la primera base, que en la última temporada fue cubierta por Henry Rodríguez, Adrián Tovalín y Juan Carlos Escarra. En cuanto a Rito Lugo, este zurdo, de acuerdo a sus números, tiene más perfil para ser un relevo que apoye a Jeff Ibarra y José Torres, aunque sus números enseñan condiciones para desempeñarse como inicialista; ya se tiene una buena base, la cual si se mejora va a ofrecer muchas satisfacciones a la afición.

Es importante recordar que para 2024 Unión Laguna, al igual que los 20 equipos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) podrá tener en su roster, hasta 20 jugadores no nacidos en México, por lo que elementos como Henry "Pollito" Rodríguez, Yangervis Solarte, Pedro Rodríguez y Kender Villegas tendrían cabida junto a los ya conocidos Allen Córdoba, Nick Torres, Jonathan Villar, Didi Gregorius, Braden Webb, Jeff Ibarra y Josh Corrales. Efectivamente la nueva reglamentación en cuanto a los no nacidos en México permitirá que Algodoneros sea un trabuco, pero las mismas posibilidades tendrá el resto de los equipos. Mientras tanto Jorge Márquez, encargado del scouteo y desarrollo en Unión Laguna, anda por países caribeños y ya logró la firma de Rito Lugo, como lo hizo en 2023 con Braden Webb y seguro habrá más novedades.

Si se parte de lo que Algodoneros tuvo hasta la Serie del Rey frente a Pericos de Puebla, la rotación de abridores contaría con Braden Webb, Joe Van Meter, Aldo Montes y Luis Gámez, por lo que seguramente habrá más novedades en cuanto a la llegada de lanzadores inicialistas de calidad. El relevo se verá fortalecido con la presencia de Rito Lugo, mientras que en el staff de abridores podría aparecer el nombre del lanzador derecho Jhoulys Chacín, de muy larga trayectoria en grandes ligas y con 36 años cuando inicie la próxima temporada de la LMB. Sobre el venezolano Chacín nada oficial se ha dicho, pero es una de las opciones que Jorge Márquez ha observado en tierras caribeñas y de América del Sur; no se puede asegurar pero es muy probable que los ojos de Márquez estén en busca de un cuarto bate.

Sí, este Unión Laguna fue un equipo muy exitoso en 2023, se logró el campeonato de la Zona Norte y se acarició el de la LMB; nadie puede negar que la temporada fue exitosa, pero ese éxito es proporcional a la exigencia que en 2024 va a enseñar la afición de la Laguna. Puede dar la impresión de que en Algodoneros el tema de nuevas contrataciones se da a cuenta gotas, pero ese no puede ser un factor determinante para saber si se va por el camino correcto, en busca de integrar un equipo altamente competitivo. Jonathan Villar es un tema que interesa al aficionado, porque el antesalista algodonero en 2023 enseñó su indudable calidad, aunque hubo momentos de cierta displicencia que el dominicano deberá, corregir, porque hoy con las Águilas Cibaeñas ya hay quién le señala esa característica que no es bien vista.

Claudio Martínez Silva

[email protected]