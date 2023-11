Rincón Beisbolero

Durante su entronización al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, Alfredo Harp Helú habló de la importancia de que los jugadores profesionales de México lleguen a su vejez en condiciones dignas de vida; el nuevo inmortal del beisbol ofrece, a través de su fundación, una pensión a todos los coaches, managers y jugadores que participaron al menos diez temporadas en Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca, los dos equipos de su propiedad. Se trata de un ejemplo que deberían seguir todas las organizaciones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), y de la Arco Mexicana del Pacífico (LMP). Días después se hace viral la información sobre la precaria situación que actualmente vive el legendario Jesús Martín Sommers López, el jugador con más hits en la historia del nonagenario circuito de verano.

Lamentablemente, el caso de Jesús Sommers no es el único que se ha dado en el beisbol de México, hay muchos ejemplos como el de René Chávez o Benjamín "La Chata" Cerda, ambos ya fallecidos. Hoy resulta muy triste ver la cantidad de exjugadores que viven prácticamente en la miseria, y muy lejos de tener una vida digna. Hoy en día, por cuestiones de edad, el jugador se retira cuando sus facultades mermaron, y entonces vienen las opciones de trabajar como managers, coaches o directivos, pero estas actividades son exclusivas de elementos con cierta preparación, y en la mayoría de los casos el exjugador no tiene la preparación para desarrollar labores de oficina. Durante algún tiempo, todo elemento de la LMB estuvo afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la posibilidad de acceder a una pensión.

Al jugador mexicano le hace falta iniciativa, no para convertirse en enemigo del directivo, pero sí para organizarse y crear una Asociación de Jugadores o incluso un Sindicato, solamente para defender los derechos laborales que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Artículo 123; con el tiempo se perdió esa afiliación al IMSS, y también sucumbió aquella Asociación de Beisbol Profesional (Asobepro), comandada por el licenciado Jorge Pulido Vázquez; aquel proyecto marchaba sobre ruedas, pero de pronto entró la desconfianza en cuanto al manejo de los dineros, y los jugadores solicitaron la devolución de los recursos que habían aportado, para enterrar definitivamente ese proyecto, el cual lucía muy positivo para todo exjugador, manager, coach o directivo.

Como cualquier trabajador asalariado, la gente del beisbol tiene todo el derecho de acumular semanas cotizadas y en base a su salario, acceder a una pensión, ya sea a los 60 o a los 65 años de edad. Hoy un jugador se retira y si no tiene trabajo en el beisbol, le espera una vida muy difícil, sin el amparo de alguna institución laboral o de beneficencia. Algunos de esos exbeisbolistas sufren de enfermedades graves, cuyo tratamiento es muy costoso y se tienen que enfrentar a las consecuencias de encontrarse en esa crítica situación, el desamparo es total y si no tienen una familia o amistades cercanas, están destinados a terminar en condiciones muy lamentables; sería muy positivo que las ligas profesionales implementaran algunas acciones para apoyar al ex jugador desprotegido y sin opciones de una vida digna.

En otro tema, este lunes 20 de noviembre se va a celebrar el Draft de la LMB para que Conspiradores de Querétaro y Dorados de Chihuahua se apoyen para elegir jugadores nacidos en México, y empezar a darle forma a sus rosters. Cada uno de los 18 equipos restantes va a proporcionar cinco peloteros de su lista de reserva, los cuales tendrán que ser nacidos en México o bien haber concluido su trámite de naturalización antes del 1 de septiembre de este 2023. Por cada jugador que elijan las nuevas organizaciones, el equipo recibirá dos millones de pesos, una cifra que se antoja elevada, sobre todo porque los jugadores a disposición seguramente no serán de los estelares; habrá que ver cuántos equipos están dispuestos a desembolsar dos millones de pesos por elementos que seguramente no serán de elite.

Entre los jugadores que Unión Laguna podría incluir en esa lista, se puede mencionar a Jorge Sesma, Francisco Hernández, Arel Campoy, Chad Sedio, Bryan Menéndez, Alex Gallegos, y obviamente todo aquel jugador nacido en México, o que ya participó en la LMB como nacido en México. Difícilmente se verá en esa lista a Nick Torres, Adrián Tovalín, Jeff Ibarra, Josh Corrales, Albert Lara o Julián Escobedo; si la oferta no resulta atractiva para los nuevos compradores, difícilmente los 18 equipos de la liga van a negociar a los cuatro elementos que tienen posibilidades de vender. El calendario avanza y se acerca el tiempo de conocer las novedades que presentará el Unión Laguna en 2024, ahora con la posibilidad de tener en su roster hasta 20 jugadores no nacidos en México, naturalizados o méxicoestadounidenses.

Claudio Martínez Silva

