Rincón Beisbolero

Héctor Javier Álvarez Ortiz, mejor conocido como "El Venado", jugó con los Algodoneros de Unión Laguna en parte de la temporada 1992 y todo 1993, el de Ciudad Obregón, Sonora pertenecía a los Tigres Capitalinos, y junto con Javier Robles llegó a Torreón en un préstamo temporal que llevó a Francisco Guerrero a los felinos, campeones ese año de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con Gerardo "Mulo" Gutiérrez como mánager. De cara a la temporada 2024 Héctor Álvarez llega a Unión Laguna como coach de primera base en lugar del lagunero Carlos González, lo que hace suponer que Javier Robles se mantendrá como coach de banca de ¿José Molina?, el boricua aún no es confirmado como mánager de Algodoneros para la próxima temporada.

La importancia de un coach de primera y tercera es mucho más de lo que pudiera pensarse, la comunicación entre coach y corredor es fundamental para el éxito de un equipo, porque un mal corrido de bases perjudica notablemente, y ese problema padeció Unión Laguna en el playoff pasado. Por tercera base el venezolano Olmedo vivió algunas situaciones muy difíciles, muchas de las cuales costaron carreras e incluso juegos; Olmedo es un coach bailarín que le pone mucha pimienta al juego, pero siempre deberá tener presente que su función principal es dirigir el tráfico en la "esquina caliente". Héctor Álvarez ya tiene mucha experiencia como coach y se espera que su presencia venga a fortalecer un departamento tan importante en todo equipo que aspire al éxito.

En cuanto a jugadores nuevos en el equipo, aún no se da a conocer ningún movimiento, además de la adquisición definitiva de los derechos de Albert Lara, el cubano que enseñó ser un consistente bateador y mucho tiene por aportarle al equipo. En cuanto a Juan Carlos Escarra, el cubanoamericano ya no aparece en la última lista de reserva de Unión Laguna, y reapareció en la de Tijuana, en un movimiento oscuro que debería aclararse, porque este elemento llegó a los Algodoneros cuando ya había vencido el plazo para movimientos con derecho de retorno, y por tal motivo está impedido para jugar con Tijuana en 2024. El que regresó a la lista de reserva de Algodoneros es el joven veracruzano Edgar Bravo, que rindió buenas cuentas en su aventura con los Bravos de León, a donde fue en calidad de préstamo.

Tener a un elemento como Edgar Bravo en el equipo, es algo muy valioso, porque desde ahora se convierte en una excelente opción para el jardín izquierdo, en donde nadie se ha podido afianzar desde que a Francisco Ferreiro se le dieron las gracias. Edgar Bravo es de la gente joven a la que hay que dar seguimiento, al igual que Ramón Mora, que lo ha hecho bien con Águilas de Mexicali; en esa camada están además, Omar Araujo, Marco Fregozo, Dahen Martínez, Javier Figueroa, y algunos elementos más que empujan fuerte en busca de una oportunidad. Ya pasaron varias temporadas y se sigue en espera de que Jorge Sesma y Francisco Hernández den el estirón, pero ninguno de los mencionados se ha podido consolidar en un equipo en el cual es muy complicado ser titular.

La afición de Algodoneros está muy pendiente de las novedades que puedan surgir, en cuanto a la conformación de la plantilla para 2024; la resolución definitiva en el caso Didi Gregorius hoy acapara la atención de los seguidores de Algodoneros, sin embargo, no son menos importantes las noticias que puedan llegar en cualquier momento, sobre la contratación de algún verdadero refuerzo. Una posibilidad que no se puede descartar es la llegada de Félix Pérez, el cubano que al parecer no va a continuar con Toros de Tijuana; es importante aclarar que este es un simple comentario que menciona a un cuarto bate natural, que conoce perfectamente la LMB, que batea a la zurda y que caería como anillo al dedo en el equipo algodonero. Este comentario está muy lejos de ser una realidad, pero recuerden el nombre de Félix Pérez.

En la temporada 2024 los equipos deberán tener mínimo a diez jugadores nacidos en México, en sus rosters de 32; esta situación va a permitir que se tenga un panorama más amplio a la hora de definir refuerzos que vengan al equipo; elementos como Nick Torres, Jeff Ibarra, Tyler Wilson, Tim Peterson y José Torres, son considerados como "nacidos en México", por lo que ahora todos los equipos tendrán la posibilidad de jugar con solamente dos o tres elementos realmente nacidos en territorio nacional. La medida atenta en contra del desarrollo del jugador joven nacido en México, que aspira a una oportunidad en la liga profesional más importante de su país, pero en donde los lugares y las mejores oportunidades son para el naturalizado, o para el mexicoestadounidense. Una situación lamentable que pronto deberá cambiar.