Rincón Beisbolero

Baja California y Chihuahua disputaron este sábado el título del Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza, que este año tuvo como sede a Ensenada; Nuevo León y Sonora se quedaron en la semifinal.

Esta competencia en teoría debe reunir a los mejores jugadores “amateurs” de cada una de las asociaciones que integran la Federación Mexicana de Beisbol (FeMeBe), actualmente a cargo de Enrique Mayorga, desde la muerte del teniente coronel Alonso Pérez González. Para compete n cias internacionales la FeMeBe requiere ayuda de la Liga Mexicana de Beisbol y de la Arco Mexicana del Pacífico, porque eso de los jugadores “amateurs” hace muchos años quedó en el olvido; hoy las asociaciones de cada entidad deben trabajar para organizar sus torneos estatales e integrar sus selecciones.

En el nacional celebrado en Delicias, Chihuahua, hubo participación de La Laguna, y eso se dio gracias a la intervención de Gregorio Tapia Castillo, quien se dio a la tarea de reunir al grupo de jugadores, acordar un ingreso con cada uno de ellos, y cubrir los gastos que implican llevar a una selección a la competencia nacional, en este caso a una ciudad cercana, como Delicias.

El equipo Laguna tuvo un buen inicio, pero después llegaron los malos resultados y se dio la eliminación, sin embargo, siempre será importante que el distrito Deportivo Laguna tenga representación en este tipo de competencias, pero dicha presencia no debe depender de la existencia de un “mecenas” que se haga cargo de los gastos, y es aquí en donde surge la pregunta ¿y el trabajo de la Asociación Lagunera de Beisbol? Se iniciaron estas líneas con el tema de la Primera Fuerza, pero hay otras categorías que también celebran torneos nacionales, y La Laguna no ha tenido presencia, esta situación es delicada porque podría traer como consecuencia el desconocimiento de La Laguna como entidad deportiva. En tiempos de Alonso Pérez González, la FeMeBe, La Laguna contó con todo el apoyo del gobierno federado, el cual hace muchos años no se tiene en otras disciplinas, por lo que los deportistas y equipos laguneros se ven obligados a incorporarse a los representativos de Coahuila y Durango.

La Asociación Lagunera de Beisbol debe organizar torneos regionales en todas las categorías, integrar las selecciones de La Laguna con sus mejores exponentes, y trabajar para reunir los recursos necesarios a la hora de asistir a un campeonato nacional. Resulta lamentable ver como jugadores nacidos en la Comarca Lagunera, en campeonatos nacionales representan a otras entidades, en primer lugar porque el jugador ya no participa sin una paga de por medio, y en segundo, porque La Laguna en los últimos años ha tenido muy poca participación en torneos nacionales, así se haya organizado uno este año en Gómez Palacio.

Chihuahua buscaba ayer el tetracampeonato nacional, si lo logró o no, es producto del resultado de un juego, pero lo importante es que Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Baja California, son equipos presentes año con año en las competencias, mientras que en La Laguna si no aparece un “mecenas”, no habrá representativo de la entidad.

En 2022 hubo quienes participan en ligas locales y se negaron a representar a La Laguna en el Nacional de Delicias. Hoy en día es grato ver la existencia de la Liga Regional de Beisbol de La Laguna, un circuito que le brinda la oportunidad a niños y jóvenes peloteros, quienes indudablemente son el futuro de la pelota profesional lagunera; el trabajo de Fidencio Salazar ha sido importante para el nacimiento y crecimiento de la Liga Regional, para que los jugadores cuando concluya su ciclo en ese circuito, encuentren la oportunidad de desarrollarse y crecer, en ligas tan importantes como la Premier de Beisbol de La Laguna, en cuya temporada participa un buen número de talentos jóvenes nacidos en la región.

El proyecto de Laguneros de La Laguna es un claro ejemplo de lo que puede brindar el beisbol profesional a los jóvenes de la región, para incursionar en un beisbol de calidad, y tener a la vez la posibilidad de convertirse en profesionales. Las ligas infantiles y juveniles en cualquier región del país, son de suma importancia y se les debe apoyar, porque ahí se encuentra el semillero de jugadores que en un futuro van a permitir que La Laguna participe exitosamente en todos los campeonatos nacionales que organiza la FeMeBe.

Hoy la Liga Premier de Beisbol de La Laguna y el club Algodoneros de Unión Laguna, deben estar en la mente de los jóvenes laguneros que poco a poco se desarrollan como peloteros, todos estos muchachos seguramente tienen la ilusión de jugar en la LMB y por qué no en las Grandes Ligas, como ya lo hicieron Horacio Piña y Manny Bañuelos. Ojalá que la Asociación lagunera de Beisbol se dedique a trabajar en beneficio del Rey de los Deportes, ya que esta región es netamente beisbolera y aquí existe material de mucha calidad.