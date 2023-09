Rincón Beisbolero

La derrota en la Serie del Rey frente a Pericos de Puebla, es un tema que debe quedar en el pasado, en Unión Laguna se tiene que ver hacia el frente y pensar ya en las necesidades a cubrir para presentar un equipo más fuerte en la temporada 2024; resulta evidente que se requiere reforzar el catcheo, la ofensiva y el relevo, tanto abridor como de relevo. En 2023 nadie pensaba que Algodoneros sería el campeón de la Zona Norte, y el objetivo principal es mantenerse siempre en el nivel de Toros de Tijuana, Tecolotes de los dos Laredos y Sultanes de Monterrey, sin descuidar a Acereros de Monclova, Saraperos de Saltillo y Generales de Durango, que estuvieron muy cerca de meterse al playoff, y en 2024 regresarán con renovados bríos; Mariachis de Guadalajara y Rieleros de Aguascalientes son una incógnita.

Alejandro Flores es mejor defensivo que Dean Nevárez, pero el tijuanense suele ser más productivo con el bate; si en realidad se pretende mejorar y mantenerse en la cima, es necesario un elemento de mucha calidad, que fortalezca la receptoría. De no regresar Juan Carlos Escarra, una opción es Adrián Tovalín, y un cuarto bate es urgente. En segunda base no es seguro el regreso de Albert Lara, y J. J. Muno aparece como una buena opción, Jonathan Villar, a pesar de sus pifias mentales resulta la apuesta indicada en tercera base, mientras que el campo corto parece estar destinado a Didi Gregorius, cuyos derechos de retorno son de Algodoneros y Guillermo Murra Marroquín ha dicho que se hará todo lo posible por traerlo. Tampoco se tiene un primer bate natural y Edgar Robles es excelente opción como noveno.

En el jardín izquierdo Allen Córdoba enseñó sus mejores cualidades defensivas, pero un "refuerzo top" sería muy positivo; Edgar Robles y Nick Torres lucen inamovibles en el central y derecho, respectivamente. Si se da el regreso de Didi Gregorius y llega de un cuarto bate, esta ofensiva estaría en condiciones de llevar al equipo a alturas importantes. Julián Escobedo, Arel Campoy, Francisco Hernández y Jorge Sesma serían parte de un banquillo falto de profundidad; el infield Ramón Mora y el receptor Javier Figueroa, también serían parte de esa banca que viene a ser demasiado importante. Antes de iniciar la temporada 2023 Unión Laguna platicó con David Olmedo Barrera, con autorización de Mariachis de Guadalajara, pero el jugador tomó un año sabático para dedicarlo a su formación académica, quizá el interés se mantenga.

El pitcheo abridor hoy tiene dos incógnitas; Joe Van Meter, de calidad indudable, pero muy propenso a las lesiones, por lo que perdió varias salidas, el estadounidense es ya un veterano y habrá que analizar a fondo su continuidad. Luis Gámez no entregó los resultados que de él se esperaban, tampoco se puede dudar de su calidad, con el plus de que es un jugador mexicano. Aldo Montes y Braden Webb fueron los abridores de mejor actuación, por lo que mínimo dos o hasta tres inicialistas de calidad, deberán llegar a Algodoneros para verdaderamente fortalecer la rotación. Josh Corrales, Jake Jewell, Rafael Pineda y Miguel Vázquez trabajaron como abridores en momentos de máxima emergencia. Fortalecer este departamento con brazos de calidad, tiene que ser una de las prioridades de la directiva.

El pitcheo de relevo también requiere ajustes; Thomas McIlraith, José Torres y Jake Jewell se ganaron el derecho de repetir en 2024, se trata de brazos de mucha calidad, aunque ninguno es infalible, a todos en algún o algunos momentos les fue mal, pero su balance resulta positivo. Jeff Ibarra lució en temporada regular, pero no fue el mismo en playoff; Rafael Pineda siempre profesional, hizo el gran esfuerzo pero no le alcanzó para gravitar positivamente lo que de él se esperaba; Alberto Leyva con altibajos; Tim Peterson hizo un trabajo muy aceptable, pero no es para preparar o cerrar juegos; Miguel Vázquez, Josh Corrales y Tyler Wilson tienen condiciones para el relevo largo o intermedio; un brazo similar al de McIlraith y otro zurdo cortante le darían otra cara al cuerpo de relevistas; no es un tema menor y requiere la máxima atención.

La primera decisión deberá ser la continuidad de José Molina, el boricua realizó muy buen trabajo, aunque se le crucificó por lo sucedido en el sexto juego de la Serie del Rey; el mánager boricua hizo jugar muy buen beisbol a estos Algodoneros y merece repetir, aunque la última palabra la tiene el consejo deportivo. El trabajo de Jesús Manso fue muy cuestionado como coach de pitcheo, al igual que el de Rainer Olmedo como coach de tercera, mientras que en primera base se notó la ausencia de Javier Robles. Mucho trabajo tendrá el coach de bateo, Michael Enríquez porque la ofensiva en todo el playoff lució lejos del potencial que en realidad tiene. Y mucho ojo con la preparación física, porque este año las lesiones se dieron en exceso, lo que obliga a poner especial atención en dicho aspecto, en pretemporada y calendario regular.

