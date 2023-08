Rincón Beisbolero

Se iniciaron este martes y miércoles los juegos de playoffen la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), justo cuando el añejo circuito pasa por momentos muy difíciles, por diferentes situaciones que en su momento se debieron aclarar y resolver. Hoy el tema de los muchos jugadores “naturalizados” con documentos apócrifos, seguramente tiene bastante inquietos al maestro Horacio de la Vega, a Gabriel Medina y a varios directivos de los 18 equipos, principalmente Leones de Yucatán, Tecolotes de los Dos Laredos y Acereros de Monclova. El tema es tan delicado que con la postemporada en marcha, están en acción varios jugadores que ilegalmente fueron registrados como mexicanos, y sobre el tema se manifestó el presidente de la República en su mañanera de este miércoles, a pregunta expresa de Beatriz Pereyra.

De una manera muy sutil, el jefe del Ejecutivo invitó a los directivos de los equipos involucrados, a rectificar el camino, les dijo públicamente que “es de sabios rectificar”. La LMB nada ha manifestado ante un problema que evidentemente es muy grave y requiere una solución inmediata, porque se trata de una liga que en dos años más cumplirá su primer centenario de vida, y contra lo que se diga, es la más importante del país a nivel profesional. Los equipos que han obrado de mala fe ya sacaron ventaja sobre los que sí han actuado legalmente, y eso en la vida diaria y en cualquier deporte es hacer trampa. El hecho se denunció desde el año anterior, y con jugadores “ilegales” Leones de Yucatán se coronó campeón al vencer en la serie final a los Sultanes de Monterrey, en siete emocionantes juegos.

Ya salieron varios nombres de jugadores registrados ilegalmente, y en la lista de los Leones de Yucatán hay dos, los lanzadores estadounidenses Tyler Wilson y Tim Peterson. Entre los que no fueron naturalizados correctamente, además se menciona al relevo zurdo venezolano José Torres, cuyo trámite corrió a cargo de Tecolotes de los dos Laredos, quienes de cara a la temporada 2023 negociaron su pase a los Algodoneros. Seguramente los tres se le hacen familiares, y es que estos lanzadores han tenido actividad con Unión Laguna en la presente temporada; Tyler Wilson casi se perdió todo elcalendario, debido a una lesión, mientras que Peterson y Torres se encuentran en el roster del equipo lagunero para la postemporada. El tema es sumamente delicado y urge que la LMB se manifieste al respecto. Algo que no debe suceder en una liga de esta categoría, es la negativa de jugadores y cuerpo técnico de los Mariachis de Guadalajara, de presentarse al terreno para el primero de la serie ante Sultanes de Monterrey, el pasado viernes en el Estadio Panamericano de Zapopan. De muy buena fuente se sabe que perder por forfit como lo hizo el conjunto tapatío, amerita la pérdida de la franquicia; la LMB se manifestó para decir que se abriría una investigación sobre el caso, pero hasta ahí llegó la información. Semanas atrás se manifestaron los padres de un pelotero menor de edad firmado por los Pericos de Puebla, al considerar que su hijo recibió un trato injusto e ilegal, pero la LMB sencillamente dijo que no respondería, por considerar inexactos los argumentos expuestos por la parte acusadora; “el que calla otorga” reza el refrán.

Sabedores de las palabras que pronunció el presidente de la República en su “Mañanera” de este miércoles, los directivos de los equipos involucrados en una falta que es evidente por las pruebas contundentes que existen, deberían pensar muy bien si mantienen en actividad a los jugadores involucrados, porque hoy lo cierto es que Leones de Yucatán y Tecolotes de los dos Laredos están en el ojo del huracán, y todo lo que hagan durante la postemporada se va a seguir con lupa. La invitación a rectificar el camino por parte del jefe del Ejecutivo, es contundente, porque además agregó que deberían evitar una vergüenza posterior, cuando se den a conocer los resultados de las investigaciones. Quizá la LMB ya hizo alguna recomendación a estos directivos, pero eso es algo que no va a trascender en público.

Hoy la peor actitud que puede tomar la LMB es permanecer callada, la directiva del circuito tendría que dar la cara y aceptar que hay un problema serio, al cual se le va a dar la mejor solución en el menor tiempo posible, porque si Leones y Tecolotes, o ambos trascienden en este playoff, ahí quedará un asterisco, tanto para esas organizaciones como para la propia LMB, que se ve envuelta en asuntos serios por no dar la cara a un problema que hoyes una realidad contundente. Unión Laguna ha batallado dos años para naturalizar a algunos jugadores venezolanos, y todavía no lo consigue, por eso no es correcto que otros equipos en solamente unos días sí lo puedan hacer, solo con acudir a una ranchería y obtener un acta de nacimiento ilegal, porque no aparece en los archivos de esa oficialía del registro civil.

[email protected]