Ricardo Hernández gana el premio Breach/Valdez de periodismo y derechos humanos

El reportero mexicano Ricardo Hernández ganó este miércoles el premio Breach/Valdez de periodismo y derechos humanos por su reportaje "El otro Cancún: bravo, marginado, irregular", publicado en la revista Gatopardo, en el que narra las desigualdades opacadas en el principal destino turístico de México.

La entrega de la quinta edición del premio, en memoria de los periodistas mexicanos asesinados en 2017 Miroslava Breach y Javier Valdez, y que coincidió con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, reconoce el periodismo realizado en México, que afrontó en 2022 una violencia inédita contra la prensa.

El reconocimiento tiene un enfoque de derechos humanos y una nueva categoría, enfocada en la cobertura de la infancia y adolescencia.

"Soy de un país donde matan periodistas, del estado con mayor número de ataques a reporteros, de una ciudad en la que se censura", dijo Hernández, residente en Cancún y colaborador, entre otros medios, de la Agencia EFE.

"Recibo el premio con gratitud y dolor, con alegría y angustia, con esperanza, rabia, orgullo y desasosiego", agregó.

Sobre el trabajo premiado en la categoría general de periodismo y derechos humanos, el periodista subrayó que pese a ser Cancún el principal destino turístico de México, "solo acceden a él unos pocos bienaventurados".

"Hay madres asomándose a los cenotes en Tulum en búsqueda de sus hijos desaparecidos, niños consumiendo metanfetaminas para aguantar las jornadas laborales cortando caña de azúcar en la frontera con Belice, hay 250.000 trabajadores del turismo viviendo en las más precarias condiciones, que van a dejar en orden en los resorts de Cancún y regresan a dormir en una hamaca entre árbol y árbol", relató.

El jurado valoró que el reportaje es "revelador" y su lectura es "esclarecedora, especialmente para quienes lo leen desde fuera", pues ofrece una mirada de una parte de la sociedad de Cancún olvidada por las instituciones.

En segundo lugar quedó la cobertura "El primer juicio por tráfico de ADN en México", de los periodistas Wendy Selene, Paula Mónaco, Luis Brito y María Ruiz, en el que destaparon cómo el comisionado nacional de búsqueda de desaparecidos, Roberto Cabrera, vendía perfiles genéticos a laboratorios privados.

Las tres menciones de honor recayeron en "Agrodesplazados: el costo de la cuenca lechera en la Laguna", de Francisco Javier Lozano; "Bordar la vida en una zona de conflicto armado", de Ángeles Mariscal, Isabel Mateos y Elena Zepeda; y "Zacatecas: el nuevo epicentro de las desapariciones", de Mónica Cebrón.

NUEVA CATEGORÍA SOBRE INFANCIAS

(EFE)

La particularidad de esta edición fue una nueva categoría sobre derechos de la niñez y la adolescencia, cuyo galardón recayó en el trabajo "Niñez migrante, promesas de papel", del periodista español Manu Ureste, del medio digital Animal Político.

Ureste aprovechó para recordar la dificultad para ejercer los derechos de libertad de expresión y de prensa en el México actual, especialmente por el asesinato continuado de periodistas, que el pasado año alcanzó cifras récord.

"No se mata la verdad matando a periodistas. Las autoridades no están trayendo resultados a la protección de periodistas, es muy fácil asesinarlos o agredirlos, sigue saliendo gratis, y no podemos aceptarlo", subrayó.

La mención especial en esta categoría fue para la periodista Blanca Juárez por su reportaje "Entre carreteras y campos agrícolas: un viaje a las infancias trabajadoras".

LA PRENSA, BAJO AMENAZA

En el evento, organizado por organizaciones como la ONU, la Unesco, Unicef o Reporteros Sin Fronteras (RSF), autoridades reivindicaron la importancia de defender el derecho a la libertad de prensa mientras está bajo amenaza.

"En este día, y en todos los demás, el mundo debe hablar con una sola voz: no más amenazas y ataques contra los periodistas", dijo Peter Grohmann, coordinador residente de la ONU en México.

La representante de RSF en el país, Balbina Flores, recordó que en 2022 asesinaron en México a 16 reporteros, 11 de ello por su labor, mientras la impunidad es del 98 %.

En el caso de los periodistas desaparecidos, 28 en las últimas dos décadas, es del 100 %.

BREACH Y VALDEZ

(EFE)

En el evento estuvieron presentes el hermano de Miroslava Breach, Jacobo Breach, y la viuda de Javier Valdez, Griselda Triana, miembro del jurado.

"Mientras me adentraba en la lectura (de los trabajos), me imaginaba a Miroslava y a Javier, quienes nos fueron arrebatados por ejercer su derechos a la libertad de expresión. Estarían muy complacidos de que ustedes estén investigando temas que a ellos ya no les permitieron escribir", comentó Triana.

"A Miroslava y Javier me gustaría decirles que lo están logrando: en este país se está construyendo la justicia y hay libertad de prensa", agregó Breach.