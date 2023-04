Revelan deficiencias de FGE tras exhumaciones

Tras la conclusión de las exhumaciones masivas de cuerpos sin identificar en los diferentes cementerios municipales del estado de Coahuila, con lo que se recuperaron alrededor de mil 200 restos; dicho ejercicio considerado como único en el país, también reveló deficiencias en el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

Ariana García Bosque, representante legal de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN) de Piedras Negras; refirió que es un proceso único en México las exhumaciones masivas para identificar los cuerpos inhumados y que pudieran ser personas no identificadas o identificadas no reclamadas.

"Lo que preocupa de estos procesos es que, de acuerdo a la documentación que se presentó para las audiencias, al menos de Piedras Negras y de Acuña; es que del 2020 a la fecha en ambas regiones hay más de 20 casos, que corresponden a 20 carpetas de investigación, que no cumplieron con los protocolos de identificación y para ello la inhumación", dijo la abogada.

Situación por lo cual consideró que, si la Fiscalía continúa incurriendo con estas prácticas dolosas, porque recordó que ya se cuentan con protocolos para la realización de las identificaciones y se tiene con un Centro Regional de Identificación Humana; por lo que se cuestiona si realmente éstas serán las últimas exhumaciones masivas.

"Porque lo que sí se pudo identificar puntualmente en estas carpetas de investigación, es que los procesos de inhumación son procesos de inhumación no cuidados. Si estos procesos siguen de esta forma, insisto, dentro de dos años vamos a tener otra vez exhumaciones en los panteones porque hay un proceso irregular de la inhumación", indicó García Bosque.

La situación planteada por la representante jurídica de FAMUN, refiere que también hay un proceso irregular en la búsqueda de personas identificadas, pues hay algunos casos que son localizadas sin vida con sus pertenencias, entre ellas pasaportes, debido a que pertenecen a otros países; por lo que de continuar con estas prácticas, continuará el problema.

García Bosque recordó que en 2019 en el municipio de Piedras Negras se aprobó un reglamento municipal de cementerios, que se elaboró de manera coordinada con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); el cual no se llevó a cabo, no se cumplió con el registro de inhumaciones en los campos santos.

Detalló que derivado de lo anterior, se elaboraron e imprimieron libros de registro de inhumaciones, estableciendo que a la fecha el municipio de Piedras Negras no cuenta con registros formales de estas inhumaciones; ya que se les solicitó información puntual y se les respondió que no hay un registro.

"Entonces, el municipio está incumpliendo con este registro de panteones de todos estos cuerpos inhumados, no solo en el caso de las personas no identificadas, si no que Piedras Negras debe de tener en todos sus panteones un registro puntual de las fosas, de la venta de las fosas, etcétera", indicó la representante legal de FAMUN.