Restricciones de autoridades de EUA se mantienen ante flujo migratorio: Morris Libson

Morris Libson Valdez, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Eagle Pass, dio a conocer que hasta el momento la orden emitida por Greg Abbott, gobernador de Texas, al Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas; de inspeccionar los camiones carga está causando un problema serio.

Comentó que "a raíz de eso, el comercio internacional de productos de salida del país está sufriendo", estableciendo que "hay industrias que no pueden mover su producto y tenemos otras que su producto tiene que llegar en tiempo y está afectando por todos lados".

Hay industrias que no pueden mover su producto.

"Mi manera de ver la situación, la cuestión de los migrantes es una situación de que, no van a dejar de venir. No depende de Piedras Negras, no depende de Eagle Pass, tampoco depende de Coahuila, pero creo que del lado americano; la gente de CBP y la Patrulla Fronteriza nos ha informado que, mientras que se mantenga el flujo en menos de mil, entre 500 y 600 diarios, ellos tienen capacidad de procesar", indicó el empresario.

Consideró que eso es lo que se tiene que lograr y que los migrantes que vienen también comprendan que debe realizarse una migración legal y ordenada, reconociendo que tienen derechos de buscar una mejor vida, mejores oportunidades, concluyó el presidente del Consejo de Desarrollo Económico.