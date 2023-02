Repuve no aumenta capacidad de regularizaciones en Monclova

Los módulos para regularización de automóviles “chocolate” mantienen el mismo nivel de atención a usuarios, de 23 registros por día en cada línea, indicó el coordinador del organismo social UCD Nacional, Armando García Grimaldo.

El titular de la organización no gubernamental precisó que aunque Repuve no incrementó su capacidad, el ritmo se mantiene a la misma velocidad y con el resultado esperado de no alcanzar la meta de nacionalizar todos los vehículos “chuecos”.

Precisó que concretamente en la Región Centro de Coahuila, el Registro Público Vehicular cuenta con un módulo en el Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza que tiene dos líneas de registro con una capacidad total de 46 trámites por día. En el Centro Familiar de Recreación (Cefare) del municipio de Frontera hay una línea, en Castaños hay otra y en Escobedo una más cada una con atención diaria de 23 solicitantes.

Cuenta con módulos también en Torreón, Saltillo, Acuña y otras ciudades de todas las regiones del estado.

Indicó que el Repuve apertura su página de internet para otorgar citas sólo un día de la semana, el sábado, y únicamente para tramitar la regularización de 115 vehículos. La cantidad justa de una semana, precisó.

Consideró que habrá nuevas ampliaciones del decreto de regularización, que vence el 31 de marzo, para extenderlo hasta agosto, en el que se alcanzaría la meta de los 140 mil automóviles “chocolate” que circulan por Coahuila.