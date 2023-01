Reportan muerte de Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel

De acuerdo con una publicación extraoficial realizada por Pablo Antonio Castro Zavala vicepresidente internacional del Paseo de la Estrellas de Hollywood, Pablo Aguilera Valadez, hermano de Juan Gabriel, falleció este viernes, en su domicilio situado en Parácuaro, Michoacán, por complicaciones de salud.

Hace apenas dos años, Pablo había perdido una demanda que impuso contra su sobrino, Iván Aguilera, buscando quedarse con la herencia que el cantante había repartido en un testamento, sin embargo, no salió avante del conflicto legal.

Después de la muerte de Juan Gabriel: el 28 de agosto de 2016, Aguilera perdió en el 2021 oficialmente ante los tribunales la demanda que presentó contra su familiar para impugnar el testamento que dejó el "Divo de Juárez".

En aquel momento, Pablo dijo al programa "Suelta la sopa" del canal Telemundo, que tenía la vida asegurada gracias a su jubilación, pero se mostró consternado por haber perdido la herencia, de la cual aparentemente no tenía conocimiento, y por eso dio la firma en el documento.

"No tengo necesidad de andar detrás de nadie, ni de una fortuna que no es mía, ¿cómo sé que ganó?", cuestionaba en aquel momento.

Antes de aquel conflicto, el también músico ya había perdido la administración de distintos negocios e incluso una propiedad del "Divo de Juárez", asimismo envió un mensaje para Iván en aquella entrevista.

"Yo no estoy enojado con él, él conmigo tampoco, lo que hice fue un accidente, firme algo, si por eso perdí todo, pues que dios me perdone, porque hasta la vida voy a perder", expresó.

Además, fue Pablo quien en 2019, tres años después de la partida del intérprete de "Abrázame muy fuerte" desmentiría al exrepresentante del "Divo de Juárez", quien buscaba lucrar con una supuesta reaparición del fallecido cantautor.

"Sería una cosa esplendorosa; bonita que surgiera él (Juanga), pero lo difícil es que ya lo enterramos; más bien lo cremaron allá (en Estados Unidos), pero yo no puedo opinar, porque no puedo hacer las cosas que no son reales", dijo.

En aquel momento solo buscaba velar por su hermano, aunque le ilusionaba la idea de que siguiera con vida.

"Yo creo que ya hay que dejarlo descansar en lugar de estar diciendo que está vivo y todo. Yo pienso que merece respeto y esas personas (el exrepresentante Joaquín Muñoz) están lucrando; están llamando la atención con todas esas declaraciones", expresó Pablo.