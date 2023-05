Reportan grave salud del perrito 'Cheems'; sus dueños temen lo peor

Desde la cuenta oficial en Instagram de Balltze, nombre real del famoso 'Cheems', se dio a conocer que éste se encuentra grave de salud, situación que tiene bastante preocupados a sus dueños y también a usuarios en redes sociales.

Con una publicación en la que adjuntaron diversas fotos del can de raza Shiba Inu, los dueños de 'Cheems' dieron a conocer que recientemente se le realizó una tomografía que reveló que dentro del tejido que cubre sus pulmones hay tres pequeñas neoplasias, lo que ocasiona un derrame pleural en el animal.

Para combatir el mal que sufre Balltze, un veterinario recomendó a la familia del famoso perro que se le realizara un procedimiento conocido como toracocentesis cada dos o tres semanas para extraer el líquido que se encuentra en los pulmones de 'Cheems'.

"Ball Ball parece tan feliz y enérgico, es solo un niño, me da la bienvenida como siempre, come y bebe como siempre. Como propietario, debo dar todo lo que pueda para mantener su calidad de vida y prometo que no dejaré que sufras, mientras tanto, tenemos que mantenernos alegres por él y expulsar la negatividad", escribieron en la publicación.

Sin embargo, entre la esperanza y los deseos de que 'Cheems' se recupere, sus dueños también están conscientes de que lo peor puede suceder de un momento a otro.

"Me estoy preparando para lo peor pero también esperando un milagro. Mantente fuerte chico, el mundo te está apoyando".

La fama de Balltze nació en el 2019 gracias a una foto que fue tomada en el 2017, lo que llevó a ser conocido en la red como 'Cheems' en memes.