¿REPITE EL CITY ESTA CHAMPIONS?

Volvió a rodar la de las estrellas esta semana. Y sí. Es la primera Champions League en más de dos décadas sin Messi ni Cristiano Ronaldo, aunque ciertamente ya el camino de los cracks del futuro está bien encaminado con Haaland, Mbappé, Vini y compañía. ¿Qué nos deja esta primera fecha?

Ahora hubo partidos a eso de las 10:45 am y otros a la 1:00 pm, como ya era costumbre. La Champions arrancó con un Milán-Newcastle que prometía mucho porque era duelo del grupo de la muerte y volvía Tonali a su casa. Sin embargo, las Urracas se plantaron defensivamente y les funcionó. Empate amargo sin goles ni mucho que destacar en Giuseppe Meazza.

En tanto, el otro partido de ese grupo de la muerte se disputó en la capital francesa con la presentación del PSG ante el Dortmund. Nuevos aires, retos y mucha presión en el equipo de la Torre Eiffel, que mantuvo a Mbappé, perdió a Messi y Neymar pero incorporó el ataque de la selección gala con Kolo Muani y Ousmane Dembélé. Triunfo de los de Luis Enrique que empiezan sólidos la travesía de este sueño al ganar 2-0.

Sueño que ya consiguió el Manchester City y que se estrenó como vigente campeón con el pie derecho ante el Crvena Zvezda que metió un susto al final de la primera parte cuando adelantó en el marcador. Sin embargo, con doblete de Julián y un tanto más de Rodri, los de Guardiola mostraron que tienen plantilla para hacer cara a quien sea y revertir marcadores adversos. SEGUNDO TIEMPO Y otros que tienen un equipazo son los de Arteta, que un día después recibieron al PSV del Chucky Lozano en la vuelta de la Champions al Emirates. Fiesta total. 4-0 a favor de los Gunners con alta exhibición de Odegaard y Saka. El del Arsenal es un grupo que parece estar a modo, ya que lo completan el Lens y Sevilla, que empataron en el Sánchez Pizjuán.

Y el último inglés que se presentó fue el único que no volvió con resultado positivo de su visita. Un paseo de escándalo el que le pegó el Bayern al United en Alemania que se vio maquillado por el marcador final: 4-3. Y uno pensaría que los de Old Tafford estuvieron cerca de traerse cuando menos una unidad, pero no fue así. Displicencia total de Bruno, Eriksen, Onana y prácticamente todos los jugadores del Manchester que jugaron sin ganas. Salió muy barata esta derrota para ten Hag, que ya hila tres derrotas consecutivas con tres o más goles recibidos en cada una.

Luego, el Real Madrid ganó a lo Real Madrid y con un gol de su figura. Y es que Bellingham se ha encargado de marcar y marcar para darle triunfos a su equipo. También tenemos al Barcelona de Xavi que vuelve a esta competición con una presentación más que sólida al ganar 5-0 de local. Y por último, al Inter, subcampeón actual, que debutó con un empate por la mínima en su visita a la Real Sociedad. Los candidatos a levantar esta orejona parecen estar entre Manchester City, Bayern y PSG (hablando de juego y plantilla), sin embargo, nunca podemos descartar al Real Madrid o Barcelona. ¿Y por qué no pensar que es momento para que el Arsenal pegue la campanada?

TIEMPO EXTRA

La siguiente jornada de Champions será el martes 3 y miércoles 4 de octubre. Entre los encuentros más atractivos tenemos el Napoli-Real Madrid, Dortmund-Milán o Newcastle-PSG.

Oscar Parra Silva

