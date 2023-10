Reparan fuga que abrió socavón en Monclova

Una fuga en la red de agua potable al sur de la ciudad provocó un socavón en el bulevar Pape frente a la colonia Obrera Sur; el hundimiento afortunadamente no causó afectación a terceras personas, pero sí una pérdida del vital.

Reportado el daño a Simas, la paramunicipal envió personal técnico y maquinaria para atender el problema.

Una cuadrilla del área técnica del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova-Frontera acudió al sitio a reparar el daño, sin que se registraran afectaciones por la falla en la red.

El problema se presentó en una línea de tubería de 10 pulgadas de cemento asbesto, informó la paramunicipal.

Dio a conocer que la fuga reparada en 2 horas a partir de que se iniciaron las acciones de trabajo el lugar y no se afectó a la población.

En ese horario no había distribución de agua por el programa de teandeo y no estaba en servicio en ese momento, por lo que no se vio afectada la población, y se aprovechó para realizar los trabajos de reparación, indicó la descentralizada.

La fuga fue reparada y el pozo relleno con material especial para que no haya hundimientos posteriores.