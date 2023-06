Registran cierre de negocios duranguenses ante compleja situación económica

Se registra el cierre de empresas duranguenses, inclusive del primer cuadro de la ciudad que es la zona de mayor afluencia, debido a la difícil situación económica que persiste, la falta de circulante y aspectos como la informalidad.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Nayeli Victorino García, informó que, de acuerdo al último reporte con el que se cuenta, cerraron alrededor de cinco empresas del primer cuadro de la zona Centro de la ciudad.

"Desde Canaco son mil 500 unidades económicas en las que cobramos el SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano), hoy tuve una reunión con el equipo del SIEM y me presentaba que sí algunas, no les puedo dar aún cifras exactas; comentábamos alrededor de cinco negocios que cerraron y me presentaron un número de alrededor de siete que cambiaron de dueño en el primer cuadro de la ciudad. Cuando tengamos cifras exactas se las presento, pero sí, anteriormente les había comentado que no habíamos tenido reportes, pero justo tuve la reunión hoy en la mañana y sí, hay cierre de negocios", indicó.

Y es que, la difícil situación económica ha pegado al sector y a la ciudadanía en general. "La economía no está fluyendo, no tenemos dinerito para seguir solventando nuestros gastos y lamentablemente también estos comerciantes se pasan a la informalidad, es algo que no queremos que siga sucediendo", estableció.