Reducción de la pobreza en México, hito en tiempos de crisis

El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval) presentó las estimaciones de pobreza multidimensional de 2022, donde se muestra una disminución del coeficiente de Gini que, entre 2018 y 2022, pasó del 0.457 al 0.431; además, entre 2020 y 2022 hubo una reducción de 0.019, por lo que se puede decir que la desigualdad en México disminuyó en estos últimos cuatro años.

Para representar las desigualdades económicas en los países se usa el coeficiente de Gini, que se puede definir como una herramienta que mide la concentración del ingreso y utiliza valores entre cero y uno. Cuando el valor está más cerca del uno, existe mayor concentración del ingreso en pocas manos (mayor desigualdad); por el contrario, si el indicador se inclina más a cero es porque las entradas de dinero son más equitativas (menor desigualdad).

En su medición multidimensional de la pobreza en México, el Coneval también mostró una reducción significativa de la pobreza, al pasar del 43.9 por ciento de la población en 2020 al 36.3 por ciento en 2022. Esto se traduce en 8.8 millones de habitantes menos con esta condición, además de los 1.7 millones de personas que salieron de la pobreza extrema. Esta se determina cuando el individuo está por debajo del ingreso de bienestar mínimo y tiene más de tres carencias de las seis posibles dentro del Índice de Privación Social: rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud, a la seguridad social, a espacios de vivienda de calidad, a los servicios básicos de la vivienda y a alimentación nutritiva.

Cabe mencionar que para llegar a dichos números se utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 (ENIGH 2022) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

LOGROS EN DESARROLLO SOCIAL

El análisis de la desigualdad y el nivel de pobreza se puede dar desde dos puntos de vista, uno en favor de las actuales acciones sociales implementadas a nivel federal y el segundo en contra de estas políticas públicas; aunque lo que para muchos era un fracaso inminente de la economía moral impulsada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha sido del todo cierto.

Imagen: María de Jesús Vázquez

Son evidentes los problemas a los que se han enfrentado los proyectos del sector salud, como el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), o la polémica del sistema educativo con los nuevos libros de texto gratuitos, pero las políticas de corte social ya muestran algunos avances.

Las personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza (13 mil 133 pesos mensuales para familias de cuatro personas) disminuyeron en 10.8 millones al pasar de 52.8 por ciento en 2020 al 43.5 en 2022. Respecto a las carencias sociales, en ese mismo periodo hubo avances en el acceso a la seguridad social, que se ubicó en el 50.2 por ciento de los mexicanos, reduciéndose en 1.9 por ciento.

La calidad y espacios de vivienda mejoró en 0.3 por ciento y se ubicó en el 9.1 por ciento de la población; mientras que la falta de servicios básicos en el hogar apenas logró pasar del 17.9 por ciento al 17.8 por ciento. Por su parte, la alimentación nutritiva y de calidad mostró el mayor progreso en la medición, pues su carencia pasó del 22.5 por ciento al 18.2 por ciento; es decir, 5.1 millones de mexicanos lograron una mejor nutrición.

Estos avances en las cifras de pobreza son resultado de varios factores, como el aumento en el envío de remesas por parte de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos; el incremento del salario mínimo, que benefició principalmente a las personas con trabajos más precarios; o la recuperación económica post-covid, que ha disparado la creación de empleos formales.

A esto se suma el hecho de que los principales proyectos federales de infraestructura (el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Tren Interoceánico) están situados en el sur-sureste del país, por lo que están creando un efecto positivo en los estados que históricamente han sido los más desfavorecidos, como Campeche, que entre 2018 y 2022 redujo su porcentaje de población en pobreza en 3.8 por ciento; Chiapas, en 10.6 por ciento; Guerrero, 7.5 por ciento; Oaxaca, 5.9 por ciento; Quintana Roo, 3.2 por ciento, y Yucatán, 5.3 por ciento.

Por último, los 121 programas y acciones de desarrollo social impulsados por el gobierno mexicano también han abonado a disminuir la pobreza. De acuerdo al Coneval, tres de estas acciones son en beneficio de la alimentación, 13 del bienestar económico, 42 en favor de la educación, 23 para la salud, ocho para seguridad social y seis para vivienda, entre otros rubros. Esto representa una inversión anual de un billón 524 mil 773 millones de pesos; es decir, poco más del 18 por ciento del presupuesto federal total se destina a desarrollo social.

Imagen: El Universal/ Juan García

REZAGO EN SALUD Y EDUCACIÓN

Si bien es cierto que hay una reducción significativa de la pobreza, sobre todo considerando que estos resultados vienen después de una de las mayores crisis sociales en la historia moderna del mundo (la pandemia de covid-19), también es claro que el coronavirus mostró la debilidad de la infraestructura de salud y la fragilidad de la educación en México.

El estudio de Coneval mostró que la falta de cobertura médica avanzó rápido, pues entre 2018 y 2022 se pasó del 16.2 por ciento al 39.1 por ciento de la población sin este servicio, como resultado de la transición fallida del Seguro Popular al INSABI justo en medio de la pandemia.

Es importante decir que al eliminar el Seguro Popular no es que se deshabilitaran hospitales o hubiera recorte de personal sanitario. De hecho, durante el confinamiento se realizaron inversiones históricas en materia de salud, pero el INSABI no informó adecuadamente a la población sobre cómo se prestaría el servicio, creando una gran incertidumbre y dificultado la transición entre un sistema y otro. Ya será el IMSS Bienestar quien analice más datos y demuestre si realmente el gobierno actual tuvo o no la capacidad de mejorar la salud de los mexicanos.

Por su parte, la educación fue otra de las áreas sociales afectadas en la pandemia, con un incremento en su rezago del 0.2 por ciento. A diferencia de las otras carencias del Índice de Privación Social que hacen referencia a bienes materiales, la condición humana no se recupera tan fácilmente. Basta con reconocer que millones de familias mexicanas tuvieron a sus hijos en casa tomando clases durante el confinamiento. La mayoría de estos hogares no tenían la tecnología apropiada para turnar a sus niños al tomar las lecciones del día desde un móvil o computadora. Además, millones de adultos que asistían a las aulas para aprender a leer y escribir, dejaron de hacerlo a partir del 2020. La educación será el gran reto postcovid en México.

Es claro que los puntos críticos, en términos de educación y salud, forman parte de una mala estrategia de comunicación e implementación, lo cual se puede corregir. Sin embargo, también debe reconocerse la reducción de los índices de pobreza en el país porque es un escenario que no se había presentado en décadas en México.