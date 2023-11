Recuerdan a 'Fanny' a 19 años de desaparición

A 19 años de la desaparición de Silvia Stephanie Sánchez-Viesca Ortiz en Torreón, Coahuila, su familia considera que "se murió" el objetivo de las instituciones y fiscalías estatales y federales dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Óscar, el padre de "Fanny" acudió ayer con vestimenta negra al Memorial de las Personas Desaparecidas de la Alameda Zaragoza y acusó falta de empatía, trabajo y profesionalismo por parte del Estado y la Federación.

"Nosotros tenemos miedo de que nos pase lo que a los papás de Edna Xóchitl (desaparecida en agosto de 1991) de morir, y no saber nada de la niña, de Fanny, al menos yo tengo mucho miedo que suceda eso, y bueno, desgraciadamente nos está llevando a eso, porque empiezan las enfermedades y no tenemos la vida comprada.

Es una exigencia, un señalamiento a las autoridades y aquí estamos, diciéndoles que en 19 años no han tenido la capacidad de encontrar a Fanny ni a ninguno de los ocho colectivos de los que son de larga data.

Les exigimos trabajo profesional y que den resultados, de buena voluntad no vivimos ni eso nos va a quitar la pena que tenemos, queremos que nos regresen a nuestro familiar, ya de la forma que sea... para vivir nuestro duelo si Dios así lo requiere", expresó.

Silvia Stephanie desapareció el 5 de noviembre de 2004 y su madre Silvia, recordó que en 2007, las autoridades extraviaron dos tomos (con dos mil hojas) y sábanas de llamadas, por lo que se entorpeció la línea de investigación.

"Desapareció todo eso, no sé si lo destruyeron, no sé qué paso, sobre todo en la Federación es la muestra definitiva que no tienen la intención de sacar la localización y recuperación de la niña. Ya son años que estamos peleando esta situación, nadie sabía dónde estaba el expediente y un MP federal, de Seido, nos hizo saber que el expediente lo tenía Medina Mora, logramos recuperarlo pero ya venía totalmente rasurado. A la fecha no hay nada, ni en el Estado ni en la Federación", declaró la fundadora del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA). Dijo que ya no cree en las autoridades estatales y federales ni tampoco en la ONU, ni en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

'¡AYÚDANOS A ENCONTRAR!'

En el 19 aniversario de la desaparición de "Fanny", Grupo Vida comenzó ayer con la instalación de urnas en distintos puntos de la Comarca Lagunera para que la sociedad, de manera anónima, aporte pruebas.

Las cajas de cartón con la fotografía de "Fanny" y de más de 200 personas desaparecidas, permanecerán durante una semana en tiendas de conveniencia, centros comerciales, iglesias, facultas de medicina, carnicerías, centrales de abastos y presidencias municipales de municipios como Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias. "¡Ayúdanos a encontrar!. Si sabes algo, puedes dejar un mensaje aquí y nosotros buscaremos. Dios los bendiga", es lo que se plasmó en las urnas.

"Definitivamente hemos visto que sigue sin suceder nada, no nada más para el caso de Fanny sino para los casos en La Laguna en donde no vemos un avance y le están apostando definitivamente a que sean los que están sacando de las fosas comunes y de lo que sale de las fosas clandestinas.

Nosotros vamos a seguir en pie de lucha, esperamos que la ciudadanía entienda que el dolor que se siente es enorme, que no para y que queremos encontrarlos. Como les digo, esto es por la incompetencia, la ineptitud, la impunidad y la corrupción que tiene nuestras autoridades, pueden tener mucha voluntad pero los resultados no están llegando para nadie de nosotros", dijo la señora Silvia.

El Grupo Vida tiene documentados 220 casos de desapariciones de personas de la región lagunera de Coahuila y Durango.

En 2004

Desaparición.

* La última vez que se vio a Fanny fue cuando iba caminando alrededor de las 20:30 horas entre la calle 28 y Matamoros de esta ciudad, un 5 de noviembre de 2004.

* Llevaba una mochila de peluche en forma de conejo en color rosa y al momento de su desaparición se reportó con tez blanca, ojos cafés, cejas pobladas, cabello castaño claro, complexión delgada y con una estatura de 1.65 metros.