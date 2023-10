Reconocen a mujeres rurales, base de la transformación del campo

Las mujeres rurales son líderes de la transformación del campo nacional y representan una de las mayores fortalezas para lograr el desarrollo del sector agropecuario, acuícola y pesquero, consolidar la seguridad alimentaria y combatir la pobreza en el medio rural, aseguró el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula.

Para ello, se requiere mayor capacitación para que impulsen la innovación tecnológica que se requiere en las parcelas, que generen y diseminen el conocimiento científico y los saberes del campo, y contribuyan a crear sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y mejor retribuidos, anotó.

Al encabezar la conmemoración del Día de la Mujer Rural con los Diálogos: Mujeres rurales, agentes de transformación, el titular de Agricultura subrayó que el campo mexicano las necesita, son ustedes imprescindibles, sin ustedes no hay alimentos, no hay campo y no hay país.

Sostuvo que los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) igualdad de género, hambre cero, fin de la pobreza y acción por el clima, sólo serán posibles si aseguramos que las mujeres estén incluidas de progreso y bienestar, ya que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que las mujeres producen el 50 por ciento de los alimentos del mundo.