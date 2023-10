Reconocen a legisladoras coahuilenses con diccionario biográfico

La LXII Legislatura del Congreso del Estado en coordinación con la Secretaría de Cultura de Coahuila, llevó a cabo la presentación del libro “Diccionario Biográfico de Legisladoras Coahuilenses” del autor Jorge Tirzo Lechuga, con la participación y comentarios de la catedrática e historiadora Isabel Revuelta Poo, la diputada local Luz Elena Morales Núñez quien también es autora del prólogo del libro, así como del diputado Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.

Este libro da a conocer a las mujeres coahuilenses que han integrado el Congreso del Estado de Coahuila, y a las que han representado a los coahuilenses en el Congreso de la Unión. Asimismo la obra es un homenaje a la labor que han realizado a través del tiempo las diputadas locales, federales y senadoras coahuilenses, quienes, gracias a su participación en las actividades legislativas, su compromiso con la justicia social e incansable lucha por la igualdad de género, han contribuido al desarrollo de un Coahuila más participativo, equitativo e inclusivo.

En el acto, el diputado Eduardo Olmos Castro, expresó su admiración y recordó el espléndido trabajo de muchas legisladoras con las cuales le ha tocado coincidir a lo largo de su carrera, asimismo mencionó a otras mujeres que han hecho historia, como la profesora Guadalupe González Ortiz, primera diputada local en el estado y cuyo nombre se encuentra inscrito con letras doradas en el Muro de Honor del Congreso del Estado, así como a las diputadas que en la actual legislatura del Congreso local, integraron la primera Mesa Directiva conformada únicamente por mujeres.

“Este diccionario biográfico que hoy se presenta, además de ser un indispensable documento académico, representa la lucha de 101 mujeres legisladoras en funciones de diputadas locales, federales y senadoras… Este documento constituye un valioso registro de avance en nuestra sociedad en la inclusión y representación de las mujeres en los cargos de elección popular y sobre todo en el trabajo legislativo en favor de sus derechos y garantías”, refirió Olmos Castro.

Por su parte, la diputada Luz Elena Morales Núñez, coordinadora de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Congreso, manifestó su agradecimiento especial a la secretaria de Cultura en el Estado, Ana Sofía García Camil, así como al diputado Eduardo Olmos, a Jorge Tirzo e Isabel Revuelta.

“Esperamos que este libro sirva como una herramienta importante para visibilizar, reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres en la política, promover la igualdad y preservar un registro histórico, gracias por hacerlo posible” señaló.

En su intervención, Isabel Revuelta celebró la creación de este libro y habló sobre el trascendental papel de la mujer desde la prehistoria y la deuda historiográfica de reconocimiento a la presencia y aportación de las mujeres, señalando además que el camino por esa visibilización aún es largo.

Por su parte el autor Jorge Tirzo, mencionó que existe una necesidad de justicia, reconocimiento y visibilización de las mujeres, fue por eso que decidieron incluir en el libro no sólo a las diputadas locales, sino también a diputadas federales y senadoras a quienes también es importante reconocer en la historia de Coahuila; asimismo, destacó que el diccionario biográfico estará en constante actualización.

Posteriormente a la presentación del libro, la secretaria Ana Sofía García Camil realizó la entrega de reconocimientos a los participantes.

Durante este evento se contó con la presencia de diputadas y diputados de la LXII legislatura del Congreso local, ex diputadas locales, ex diputadas federales y ex senadoras, regidoras, historiadoras, comunidad cultural, funcionarios públicos, entre otros distinguidos invitados.