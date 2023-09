Reclaman a López Obrador por entregar bastón de mando a Sheinbaum

Luego de la entrega que hizo del bastón de mando de la 4T a Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un reclamo de representantes de las tradiciones de pueblos originarios.

En su conferencia mañanera de este martes 19 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador recibió un audio de Santiago Ortela Sarmiento, médico tradicional que le entregó el bastón de mando al titular del Ejecutivo en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018.

"Señor presidente, me dirijo a usted con todo respeto para decirle que su servidor fue quien le entregó el bastón de mando que representa los 68 pueblos originarios en México y afromexicanos, mediante una ceremonia sagrada olmeca, el primero de diciembre de 2018 en la plaza de la Constitución, al inicio de su mandato como presidente de la República Mexicana (...).

"Como representante de las tradiciones ancestrales, quiero decirle que el bastón de mando no es cualquier instrumento y no se debe de usar, como he visto en las redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas. Para nosotros es una ofensa", externó Ortela Sarmiento.

Agregó que ahora que termina el mandato de López Obrador, el cetro sagrado deberá colocarse en una vitrina especial dentro de Palacio Nacional.

Tras escuchar el audio, el presidente López Obrador expresó: "Este bastón que entregué, pues simboliza nuestro compromiso de atender de manera prioritaria a las comunidades indígenas. Tiene que ver con nuestras convicciones de muchos años, que se pueden resumir en una frase: ‘por el bien de todos, primero los pobres’".

Al insistirle sobre la inconformidad, López Obrador aseguró que tiene "muy buena relación con las comunidades".

"Yo respeto mucho la opinión del señor, pero le preguntaría: ¿Ya consultó él a todos los demás?", añadió el Presidente.