Rechazan cuentas de 8 municipios más en el Congreso de Durango

El Congreso de Durango rechazó las cuentas públicas de otros 8 municipios de Durango, con lo cual crece a 20 municipios (el 51.28 por ciento de la entidad) los que al momento de la revisión no cumplieron conforme a los lineamientos de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), cuyo informe sirve como base a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso estatal. Solo falta revisar las cuentas públicas de Durango (capital), Gómez Palacio, Lerdo y Nuevo Ideal.

Los 8 municipios cuyas cuentas fueron rechazadas este 24 de octubre por el Congreso con base en el dictamen de la citada Comisión, fueron: Nazas, Pánuco de Coronado, San Dimas, Hidalgo, Santa Clara, Súchil, Canelas y San Pedro del Gallo; que se suman a las otras 12 cuentas públicas rechazadas el pasado 17 de octubre: Mapimí, Tlahualilo, Coneto de Comonfort, Nombre de Dios, Ocampo, El Oro, Poanas, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Juan de Guadalupe y San Juan del Río.

Hasta el momento se han rechazado las cuentas públicas del 51.28 por ciento (%) de los 39 municipios con los que cuenta el estado de Durango.

Las cuentas públicas aprobadas hasta ahora son 15 y representan el 38.46 por ciento (%) de los municipios y fueron las de: Canatlán, Cuencamé, Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Indé, Mezquital, Otáez, Peñón Blanco, San Luis del Cordero, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tepehuanes, Topia, Vicente Guerrero.

Aún falta por revisar las cuentas públicas de los municipios como Durango (capital), Gómez Palacio, Lerdo y Nuevo Ideal, que representan el 10.26% de los 39 municipios.

En todos los casos, la Comisión de Hacienda dictaminó que el Informe de Resultados de la EASE sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta representación popular y considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los términos de ley, realizar los procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas.

CRITERIOS

En reunión del día 14 y 15 de septiembre de 2023, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, emitieron criterios para aprobar o no aprobar la Cuenta Pública correspondiente a los entes públicos fiscalizables, del ejercicio fiscal 2022, de lo que se desprende, que al momento de analizar el dictamen, dan cuenta, que los municipios que traigan un monto alto, en relación con los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2022, a consideración de cada uno de los miembros de esta Comisión, la cuenta pública podría ser votada en contra de su aprobación, al igual que aquellos municipios que presentan observada obra en los conceptos de obra pagada no ejecutada, también podría ser votada en contra, de igual modo, aquellas obras que se encuentran casi al 100%, pero que por algún motivo no se encuentran funcionado, también podrían emitir el voto en contra de su aprobación; en tal virtud, al llevar a cabo la votación del presente dictamen que contiene cuenta pública de este municipio, la votación para su aprobación fue en sentido contrario, siendo entonces, que ambas cuentas públicas no fueron aprobadas.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado es presidida por la diputada Sughey Adriana Torres Rodríguez. La secretaria de la Comisión es la diputada local, Verónica Pérez Herrera y como vocales a Sandra Lilia Amaya Rosales, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Luis Enrique Benítez Ojeda, Carmen Fernández Padilla y Alejandra del Valle Ramírez.