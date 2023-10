Congreso de Durango rechaza las cuentas públicas de Mapimí y Tlahualilo

El Congreso del Estado de Durango rechazó las cuentas públicas de 12 municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, entre ellos las de Mapimí y Tlahualilo. El Congreso también aprobó las cuentas públicas de otros 15 municipios y aún falta la revisión de otros 12, entre los que se encuentran las ciudades mas pobladas como Durango, Gómez Palacio y Lerdo.

Hasta el momento han sido rechazadas las cuentas públicas del 30.77 por ciento (%) de los 39 municipios, entre ellos: Mapimí, Tlahualilo, Coneto de Comonfort, Nombre de Dios, Ocampo, El Oro, Poanas, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Juan de Guadalupe y San Juan del Río.

Las cuentas públicas que fueron aprobadas hasta ahora representan el 38.46 por ciento (%) de los municipios del Estado de Durango y fueron las de: Canatlán, Cuencamé, Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Indé, Mezquital, Otáez, Peñón Blanco, San Luis del Cordero, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tepehuanes, Topia, Vicente Guerrero.

Aún falta que el Congreso de Durango analice el otro 30.77 por ciento restante de los 39 municipios, es decir, los últimos 12 municipios que son: Durango (capital), Gómez Palacio, Lerdo, Hidalgo, Canelas, Nazas, Nuevo Ideal, Pánuco de Coronado, San Dimas, San Pedro del Gallo, Santa Clara y Súchil.

MAPIMÍ Y TLAHUALILO

En el caso de las cuentas públicas de Mapimí y Tlahualilo, de acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en ambos casos no se cumplieron metas de Inversión Pública (Obra Pública) establecidas como tal en el dictamen.

En el ejercicio fiscal 2022, Mapimí tuvo ingresos por 94 millones 514 mil 215 pesos y egresos por 82 millones 892 mil 489 pesos. Presentó cero deuda pública al 31 de diciembre del 2022.

En el rubro de "Inversión Pública", que de acuerdo con el Considerando Octavo del dictamen de la Comisión de Hacienda, se refiere a "Obra Pública", se presentó el resultado del análisis y evaluación programático-presupuestal de las obras y acciones informadas en la Cuenta Pública, llevándose a cabo diversas acciones de verificación y fiscalización física y documental de las mismas. En el estudio se refleja que la Administración Municipal de Mapimí contempló la realización de 16 (dieciséis) obras, de las cuales 10 (diez) se encuentran terminadas, 1 (una) en proceso y 5 (cinco) no iniciadas, habiéndose ejercido 19 millones 753 mil 908 pesos, lo que representa un 78.17 por ciento (%) de avance físico, al 31 de diciembre de 2022, del Programa General de Obras y Acciones.

En el caso de Tlahualilo, en 2022, este municipio tuvo ingresos por 75 millones 961 mil 705 pesos y egresos por 70 millones 343 mil 365 pesos. Presentó una deuda pública al 31 de diciembre del 2022, de 42 mil pesos.

En el rubro de "Inversión Pública", que de acuerdo con el Considerando Octavo del dictamen se refiere a "Obra Pública", se presentó el resultado del análisis y evaluación programático-presupuestal de las obras y acciones informadas en la Cuenta Pública, llevándose a cabo diversas acciones de verificación y fiscalización física y documental de las mismas.

En el estudio se refleja que la Administración Municipal de Tlahualilo contempló la realización de 11 (once) obras, de las cuales 8 (ocho) se encuentran terminadas y 3 (tres) no iniciadas, habiéndose ejercido 9 millones 512 mil 575 pesos, lo que representa un 79.39 por ciento (%) de avance físico al 31 de diciembre de 2022, del Programa General de Obras y Acciones.

La Comisión informó que en ambos casos, que se determinó que los estados financieros y demás información que la integran, proporcionan en general una seguridad razonable y que los resultados de las operaciones efectuadas fueron formulados con apego a las disposiciones legales aplicables; "sin embargo, la Comisión que dictamina, en virtud a las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de Resultados que sirvió de base para la realización del acto de fiscalización, competencia de esta representación popular, considera que la Entidad de Auditoría Superior del Estado deberá, en los términos de ley, realizar los procedimientos que tiendan a solventar las observaciones marcadas", cita el dictamen de la Comisión de Hacienda, que no obstante no las menciona y tampoco se encuentran ya publicadas en el portal de la EASE.

La EASE procederá a investigar los actos u omisiones que pudieran configurar irregularidades o conductas ilícitas, respecto de las observaciones contenidas en el informe referido, dando seguimiento a las mismas en los términos de las disposiciones legales aplicables.

CRITERIOS

En reunión del día 14 y 15 de septiembre de 2023, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, emitieron criterios para aprobar o no aprobar la Cuenta Pública correspondiente a los entes públicos fiscalizables, del ejercicio fiscal 2022, de lo que se desprende, que al momento de analizar el dictamen, dan cuenta, que los municipios que traigan un monto alto, en relación a los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2022, a consideración de cada uno de los miembros de esta Comisión, la cuenta pública podría ser votada en contra de su aprobación, al igual que aquellos municipios que presentan observada obra en los conceptos de obra pagada no ejecutada, también podría ser votada en contra, de igual modo, aquellas obras que se encuentran casi al 100%, pero que por algún motivo no se encuentran funcionado, también podrían emitir el voto en contra de su aprobación; en tal virtud, al llevar a cabo la votación del presente dictamen que contiene cuenta pública de este municipio, la votación para su aprobación fue en sentido contrario, siendo entonces, que ambas cuentas públicas no fueron aprobadas.

FACULTADES

El Congreso del Estado tiene facultades de fiscalización, vigilancia y combate a la corrupción, entre lo que destaca: a) Recibir la cuenta pública del Ejecutivo, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos y b) Revisar, discutir y aprobar, en su caso, con vista del informe que rinda la Entidad de Auditoría Superior del Estado, la cuenta pública que anualmente le presentarán, el Ejecutivo, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos del Estado, sobre sus respectivos ejercicios presupuestales.

La Comisión de Hacienda realizó los dictámenes basados en la opinión de asesores de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, del Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos, de la Unidad Técnica de Apoyo a la Comisión de Vigilancia de la Entidad de Auditoria Superior del Estado, y de los grupos parlamentarios de este Congreso, por lo que se analizó el contenido del informe de resultados, presentado por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, a fin de dilucidar las dudas de las observaciones contenidas en el informe y con ello emitir el dictamen correspondiente a la cuenta pública municipal.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública es presidida por la diputada Sughey Adriana Torres Rodríguez. La secretaria de la Comisión es la diputada local, Verónica Pérez Herrera y como vocales a Sandra Lilia Amaya Rosales, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Luis Enrique Benítez Ojeda, Carmen Fernández Padilla y Alejandra del Valle Ramírez.

Estos documentos reflejan los gastos ejercidos en Mapimí y Tlahualilo, de acuerdo con el dictamen. Hasta el momento han sido rechazadas las cuentas públicas del 30.77 por ciento (%) de los 39 municipios de Durango.