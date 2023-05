Rechaza Ricardo Mejía utilizar a AMLO en su propaganda

Ricardo Mejía Berdeja, candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, rechazó que en su campaña, volantes y espectaculares se utilice la imagen del presidente de la República, luego del mensaje que envió el mandatario en su conferencia matutina donde mencionó lo anterior.

El aspirante manifestó su respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las instituciones, pero aclaró que en su propaganda no se recurre a esto. Reconoció que pudieran existir fotografías donde aparecen juntos, las cuales circulan en las redes sociales, pero insistió en que durante la campaña no se ha utilizado su nombre.

"Yo estoy defendiendo Coahuila, yo estoy defendiendo causas de los coahuilenses y desde luego que no meteré, como no debe meterlo nadie, al líder de las instituciones nacionales, el presidente de la República, en un tema electoral, eso no solamente impacta en la equidad de la contienda sino también en la propia Constitución y las leyes electorales", expresó.

Reiteró que su lucha es contra el "moreirato corrupto" y sus propuestas son meter a la cárcel a los gobernadores que saquearon al estado.