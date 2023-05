AMLO pide a Ricardo Mejía Berdeja no utilizar su nombre en la campaña en Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Ricardo Mejía Berdeja, candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, que no utilice su nombre en su campaña, afirmando que no tiene relación con él y que le parece "un acto de deshonestidad que esté utilizando mi nombre".

"Yo no tengo relación con Ricardo Mejía Berdeja (...), se fue sin decir adiós", dijo AMLO sobre el exsubsecretario de Seguridad en su conferencia mañanera de este jueves.

"No quiero que se use mi nombre", manifestó el presidente López Obrador, en referencia a la publicidad en la que Ricardo Mejía Berdeja aparece con el presidente, en la campaña por la gubernatura de Coahuila. "Se me hace un acto de deshonestidad", añadió.