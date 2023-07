Rechaza CACLAC aprobación de bolardos

El Colegio de Arquitectos rechazó estar de acuerdo con los bolardos que se han colocado en el bulevar Independencia y algunas avenidas como la Juárez, que han sido motivo de polémica debido a su alto costo.

Yazmín Reyes Castrejón, presidenta del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera (Caclac), dijo que sí se reunieron con el director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, a quien pidieron conocer el proyecto y le manifestaron sus inquietudes, así como aspectos en los cuales consideran que se debe modificar y sus recomendaciones como profesionistas en la materia.

"Le manifestamos que el Colegio de Arquitectos está dispuesto a apoyar a los municipios de la Comarca Lagunera con asesorías en cuestiones técnicas y en todos los proyectos que tengan impacto en el espacio público", comentó.

Señaló que de inicio se creyó incluso que era algún tipo de propaganda o campaña municipal, para promover al Ayuntamiento de Torreón, ya que cuenta cada uno con el logotipo de la actual administración, pero una vez que conocieron que se trataba de un tema de movilidad, se le indicó al funcionario que la altura no era la adecuada, pues no sirve para proteger al peatón, y que los camellones no son sitios donde la gente camine.

"Hubo varios comentarios, también se le dijo que la inversión de obra pública era de infraestructura que estaba más enfocada al tema del automóvil y no del peatón, si hablamos en porcentaje es mucha la inversión para los carros y poca para los espacios de la gente, para crear esta comunidad, para que pueda la gente caminar", expresó.

La presidenta del Colegio de Arquitectos explicó que el director municipal les comentó que se colocaron los bolardos para evitar que la gente caminara por los camellones y así evitar accidentes, incluso hizo la aclaración de que esto no era una medida en contra del ambulantaje.

Por su parte, José Antonio Ramírez Reyes, director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan), señaló que los bolardos son una de las 13 estrategias de seguridad vial que se consideran dentro del Plan de Movilidad del Ayuntamiento.

Refirió que de igual forma lo son las macetas, como se implementaron durante el programa piloto de Vive Tu Acera, en el que se buscó ampliar la zona peatonal para brindar mayor seguridad a los peatones, con muy buena aceptación de la ciudadanía.