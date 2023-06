RECETAS PARA LA VIDA

"AMOR PROPIO, EGOÍSMO O NARCISISMO"

Comportamientos totalmente distintos que a simple vista se pueden confundir...

El amor propio es el resultado del aprecio, respeto y cuidado que se tiene hacia sí mismo. Cuando uno puede reconocer y valorar su propia dignidad, bienestar y sus necesidades. El amor propio implica aceptarse y valorarse como individuos únicos, con virtudes y defectos, y cultivar una relación saludable y positiva con uno mismo.

El amor propio reconoce limitaciones personales, establece y mantiene límites saludables en las relaciones. La persona que siente aprecio propio toma decisiones que le benefician y lo hacen feliz.

Amarse a sí mismo implica aceptar las imperfecciones y errores propios, tener el valor para aprender de ellos y además tratar de crecer como persona. Este es un proceso continuo de autodescubrimiento, autocrecimiento y autocompasión. Al cultivar el amor propio, la persona está mejor equipada para enfrentar los desafíos que le llegan y puede establecer relaciones saludables para vivir una vida plena y auténtica.

El egoísmo por su parte, se refiere a tener un enfoque excesivo en sí mismo y ver cómo puede satisfacer sus propias necesidades, sin tomar en cuenta las necesidades y sentimientos de los demás. Esta es una actitud centrada únicamente en obtener beneficios personales, sin considerar el impacto en los demás. El egoísmo puede llevar a la falta de empatía, falta de consideración por los demás por lo que tiene comportamientos manipuladores para conseguir lo que busca.

El narcisismo por otro lado, es un trastorno de la personalidad en el cual una persona tiene una excesiva preocupación por sí misma, una grandiosidad inflada de su propia importancia y una falta de empatía hacia los demás. Los narcisistas tienden a tener una visión exageradamente positiva de sí mismos, buscan constantemente admiración y atención, y pueden explotar a los demás para satisfacer sus propias necesidades y deseos. A diferencia del amor propio saludable, el narcisismo se caracteriza por la falta de autocrítica, la falta de empatía y la búsqueda constante de validación externa.

En resumen, el amor propio implica un equilibrio saludable de amor y respeto hacia uno mismo, considerando también las necesidades y sentimientos de los demás. El egoísmo se centra exclusivamente en la satisfacción personal sin considerar a los demás, mientras que el narcisismo implica una preocupación excesiva por sí mismo y una falta de empatía hacia los demás.

Tener amor propio y un ser un poco egoísta en ciertos momentos de la vida no es una cuestión mala o peligrosa así como tampoco tener un pequeño rasgo de narcisismo sin llegar a deformar el sentimiento transformándolo en una grandiosidad pudiera ser de gran utilidad en algún momento. La cuestión como todo debe ser moderada y ubicándose en la realidad.

Una persona que tiene valor propio sabe que es valioso pero también reconoce que el valor de los demás es igualmente importante. La soberbia y la arrogancia del excesivo egoísmo y narcisismo puede terminar por aniquilar el amor propio que es sano y necesario para ser verdaderamente feliz.

LA RECETA

INGREDIENTES:

Valor - fortaleza para aceptar las debilidades y nutrir las potencialidades propias.

Iniciativa - para arriesgarse, para buscar, aprender las lecciones y levantarse.

Curiosidad - habilidad para poder descubrir y transformar los puntos obscuros y ver más allá.

Gratitud - por los atributos personales y por la gente que le rodea.

Actitud positiva - ver la vida con aprecio, goce y ganas de vivir con lo que se tiene.

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA CULTIVAR EL AMOR PROPIO

"Me abrazó con ternura y me permito brillar en mi propia autenticidad. Reconozco mi valor interno y me trato con amor y compasión en cada paso del camino. Cada día, me fortalezco y crezco, nutriendo mi ser con palabras de bondad y afirmaciones poderosas. En cada experiencia, encuentro lecciones de crecimiento y oportunidades para amarme aún más. Mi amor propio florece, irradiando una luz interna que ilumina mi camino y contagia a todos a mi alrededor. Con cada pensamiento amoroso y acción auténtica, cultivo un amor propio inquebrantable, transformándome en mi mejor versión con cada nuevo amanecer."

COMO SE NUTRE EL AMOR PROPIO:

El amor propio se nutre con el sentimiento de gratitud diaria y con la actitud positiva. Una persona que siente que su vida es noble y buena, vive en plenitud y es un ser feliz que se puede adaptar y/o luchar ante la adversidad.

El amor propio no es egoísmo ni narcisismo, es una forma sana y equilibrada que permite vivir en plenitud. Tener suficiente amor propio para reconocer cuando se tienen rasgos del egoísmo y del narcisismo fortalece el sentimiento de amor propio sin caer en la soberbia o la arrogancia.

Desvestir el alma y sentir la fragilidad propia es la esencia para tener una relación sana con uno mismo. Reconocer lo incierto, arriesgarse y exponer los sentimientos obscuros sin miedo, pena o vergüenza, hace que la persona pueda vivir con mayor intensidad y pueda disfrutar la vida que tiene.

"El amor propio es un poderoso escudo ante la adversidad, el dolor y la inseguridad. Cuidarlo y alimentarlo es una responsabilidad y un compromiso personal ineludible."