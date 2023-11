Reanudan vacunación transfronteriza y registro para quienes tienen visa vigente

Este lunes 13 de noviembre se reanudó la aplicación de la vacuna Pfizer bivalente contra el Covid-19 y su variante Ómicron; para las personas que ya tienen registro y visa vigente, en los módulos de vacunación que se han instalado en los Malls de las ciudades de Eagle Pass y Del Río, en Texas.

Además de reanudarse el registro de las personas interesadas en aplicarse la vacuna Pfizer bivalente, que da cobertura por un año contra el Covi-19 y su variante Ómicron.

Héctor Gerardo Menchaca Rodríguez, representante de la empresa The Other Guy Pharmacy, recordó que la semana pasada se suspendió la aplicación de la vacuna en los puentes fronterizos, debido a cambios en la legislación en materia de salud en los Estados Unidos.

Estableció que trabajan en cumplir con dichos cambios para poder retomar el tema de la aplicación en los cruces fronterizos, es decir, en los puentes internacionales y con ello, dar atención a las personas que no cuentan con una visa vigente.

Consideró que esto, podría concretarse durante esta misma semana, pues se contempla la visita de autoridades de Washigton, DC; tanto a la ciudad de Del Rio como a Eagle Pass, Texas.

"Esta aplicación va a ser para aquellas personas, primero que tienen un registro y que, obviamente, tienen una visa para ir a las vecinas ciudades; pero también es para las personas que lleguen de Eagle Pass, de la región, de Del Rio y sus alrededores, así como de Coahuila. Que lleguen y se presenten", dijo Menchaca Rodríguez.

El representante de The Other Guy Pharmacy precisó que, la diferencia será que quienes tengan registro, inmediatamente se le aplicará la vacuna y quienes no lo tenga, se les llenará el formato en las instalaciones y si hay disponibilidad de espacio allí mismo se le aplicará o de lo contrario, se le dará una cita para otro día.

Precisó que en el caso de Piedras Negras, se cuenta con un módulo de registro que se localiza en la calle Hermosillo y López Mateos de la colonia Nisperos, para que las personas de la región acudan y realicen el trámite correspondiente, obtengan su registro y puedan acudir directamente al módulo y solo esperar a que les apliquen la dosis del biológico.

"Yo haría un llamado a que se aproveche este tipo de programas donde la vacunación es gratuita. Hay otros lugares, por ejemplo, hoy El Paso, Texas, está muy interesado en la aplicación de esta vacuna. Ya hay gente de la farmacéutica, en esta ciudad haciendo gestiones porque la misma ciudad lo está pidiendo, quieren vacunar a su población, a los visitantes a estas ciudades", dijo Héctor Gerardo Menchaca.