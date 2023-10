Realizarán referéndum para decidir permanencia de la directora de la PVC de Torreón

Habrá referéndum en la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) de Torreón para decidir si la directora del plantel, Jessica Zapata Escalera, se queda en el cargo o si se convoca a nuevas elecciones. Esta medida se aplicará después de que la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) contara y validara las firmas de quienes hicieron la solicitud.

De acuerdo con el Estatuto Universitario, la petición debe ser por parte de la mayoría de las personas que integran dicha institución educativa, como estudiantes y docentes. Hasta ahora, las autoridades de la máxima casa de estudios no han informado sobre el número oficial de las firmas que se recibieron.

Las votaciones se harán vía electrónica mañana jueves 19 de octubre, de 8:00 a 16:00 horas. En la Escuela de Bachilleres, hay una matrícula de mil 500 alumnos y alumnas. En redes sociales, el movimiento a "PVC Fuerza” informó que el proceso de votaciones será en línea para proteger la identidad de las y los participantes y evitar “una vez más las amenazas e irregularidades”.

¿QUÉ PASÓ EN LA ESCUELA DE BACHILLERES?

La solicitud de referéndum, se hizo luego de que alumnos y exalumnos de la PVC denunciaran públicamente supuestos casos de acoso sexual para aprobar las materias, intimidaciones, calificaciones "condicionadas", bullying, obligarlos a la venta de boletos y a la asistencia a fiestas mensuales.

Señalaron que hay docentes, trabajadores administrativos y manuales que presuntamente sufren acoso laboral y sexual, intimidación, desprestigio, descuentos en nómina injustos, asistencia obligatoria a reuniones personales y amenazas, de no comprometerse a apoyar a la directora del plantel en la reelección. Hay un profesor en particular apodado “Jafra” que fue acusado por la comunidad estudiantil por presunto acoso sexual. La coordinadora de la UAdeC Unidad Torreón, Sandra López Chavarría, aseguró que el semestre pasado se abrió una investigación, misma que se detuvo debido a que el maestro presentó su renuncia el 8 de junio de 2023 por motivos personales y laborales.

Un grupo de estudiantes de la PVC exigió la renuncia inmediata de la directora Jessica Zapata Escalera y pidieron al Consejo Directivo tomar cartas en el asunto. Comentaron que presuntamente había hecho caso omiso a los señalamientos y que, además, había colocado un sillón en su oficina por lo que era imposible dialogar con ella.

Una estudiante que prefirió no revelar su identidad, dijo que “estamos cansados de todos los abusos contra los alumnos, de los maestros acosadores y de las limitaciones” pues se les informó de manera verbal de un nuevo Reglamento en el que se les indica que la falda debe usarse dos dedos debajo de la rodilla y calceta larga “para no provocar a los maestros y a los alumnos”.

En su momento, Zapata Escalera ofreció una rueda de prensa y dijo que en la Escuela de Bachilleres “no está pasando nada” pues hay desinformación. Enfatizó en que no tiene “nada que esconder” y que no renunciará a su cargo pues su gestión ha sido transparente. Dijo que había sido señalada de encubrir a un docente acusado por supuestos actos que atentan a la moral y que él ya no trabajaba en la PVC. Además, agregó que no había denuncias presentadas ante las autoridades por los hechos señalados.

“Quiero aclarar que la persona señalada realizó la mayor parte de sus funciones laborales fuera de administración por lo que no tengo conocimiento pleno de las conductas que señalan debido a que de febrero del presente año y hasta la fecha no he recibido ningún tipo de denuncia en torno al caso en mención”, expuso.

PIDEN A AUTORIDADES ATENDER EL CONFLICTO

Sobre el tema, también opinaron colectivas feministas de la región. Ariadne Lamont, de Activistas Feministas de La Laguna, explicó que no se trata de un asunto privado sino de un tema colectivo. Señaló que falta conocer más información, sin embargo, con lo que ha declarado el alumnado, hay materia suficiente para presumir que al interior de esa escuela se han vivido abusos de autoridad educativa, discriminación, coerción, acoso, hostigamiento, abuso sexual, amenazas, tratos humillantes y cobros dobles de inscripción entre otros, creando con esas acciones un clima inaceptable sobre todo para personas entre los 15 y 17 años de edad.

Con base en La Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños del Estado de Coahuila, en su artículo 3 fracción XXII, 4 fracción XVIII, 27 fracción II y XXX, artículo 76 fracción III, exhortaron a las autoridades a fin de que, en el ámbito de sus responsabilidades, y con respeto a su autonomía e independencia, atiendan el conflicto de manera inmediata, con enfoque de adolescencias, libre de adultocentrismo.